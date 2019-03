Los niños reconocidos como Acneaes (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo) tienen plazas reservadas en los colegios. Pero esta reserva depende del barrio donde viva la familia. En Valdespartera, Rosales del Canal o Parque Venecia solo se ofrece una plaza para Acneaes por aula, mientras que en el resto de Zaragoza son dos. Una familia de Rosales del Canal ha denunciado esta situación ante el Justicia de Aragón.

"Es injusto que en los barrios con más natalidad, donde estadísticamente habrá más niños Acneaes, se reduzcan la plazas para ellos. Nuestro hijo tiene menos posibilidad de entrar en un colegio cerca de casa, cuando precisamente para él es muy necesario", se lamenta Vanesa Diarte, madre de Hugo, un niño prematuro de 3 años, valorado como Acneae, que necesita apoyo de fisioterapia y logopedia. "Los niños Acneaes están discriminados en los barrios del sur", critica.

Los equipos de orientación de la DGA han resuelto para Hugo una escolarización combinada: entre el colegio La Purísima (donde acude desde los 8 meses) y un colegio ordinario. Su familia se acogió a la normativa que permite retrasar un año la escolarización de los grandes prematuros. Hugo nació en la semana 25 de gestación y pesó 650 gramos. Ahora lleva vida normal, con apoyos y un ligero retraso respecto a su edad biológica. Esta semana les toca elegir colegio y están "muy preocupados" por la falta de plazas para Acneaes en la zona 8 de Zaragoza.

"Nuestra primera opción es el colegio Zaragoza Sur, que está a 200 metros de nuestra casa. La segunda es el colegio Rosales del Canal y la tercera, Montecanal, a casi 2 kilómetros. Nuestro hijo no puede ir andando tan lejos y la conexión en transporte público no es buena. En estos colegios solo se reserva una plaza por aula para Acneaes. Es muy poco, hay varias familias interesadas y tememos quedarnos fuera. La DGA decidió que esta zona tuviera menos reserva de plazas Acneaes para así atender la gran demanda de alumnos ordinarios, pero esto nos discrimina a nosotros. Si viviéramos en las Delicias, por ejemplo, tendríamos más oportunidades de conseguir colegio para nuestro hijo", señala Vanesa.

La ratio para los colegios de la zona 8 (Romareda, Valdespartera, Rosales del Canal, Montecanal y Arcosur) y para Parque Venecia es la más alta de la ciudad: 25 alumnos por aula en 1º de Infantil (24 ordinarios y 1 Acneae). La zona 5 (Centro y Torrero) tiene una ratio de 22+2. En la zona 1 (Actur, Parque Goya y Picarral) es de 19+2. Y en el resto de la ciudad y barrios rurales, de 20+2. La DGA decidió el año pasado que la reserva de plazas para Acneaes se mantenga todo el curso. Si estas plazas no se llenan en el proceso de escolarización no se ofertan para alumnos ordinarios como ocurría antes. Esta medida no satisface a todos. Algunas familias de alumnos que se habían quedado sin plaza en algunos centros muy demandados pidieron el año pasado que las reservas de Acneaes sin cubrir pudieran ser ocupadas por alumnos ordinarios.

La familia de Hugo pertenece a la Asociación de Grandes Prematuros de Aragón (Araprem). Cada año nacen en Aragón unos 125 niños con un peso inferior a 1.500 gramos. Estos niños necesitan más cuidados médicos en los primeros meses de vida y después siguen requiriendo apoyos y terapias. La conciliación de la vida familiar y laboral es especialmente complicada.

Hugo acude desde los 8 meses al colegio La Purísima por las mañanas. Los médicos detectaron inicialmente una posible sordera, que ahora descartan. El chico empezó a hablar y andar a los tres años (que cumplió el pasado mes de septiembre). Además recibe atención temprana subvencionada y acude a dos centros privados de fisioterapia. "Yo me quedé en el paro y vimos que era inviable que buscara un trabajo con los horarios de mi hijo. Para nosotros es muy importante conseguir plaza escolar en el barrio", subraya Vanesa.