Cuando no beber en el paso de ecuador conlleva una recompensa económica

Sabe mal verse obligado a hacer un desembolso por un bien o servicio que, de antemano, sabes que no vas a aprovechar por completo. La situación escama aún más cuando quien apoquina es una persona con una economía de guerra. En esa tesitura se ven los univeristarios que no consumen alcohol -ya sea por motivos de salud, religiosos o por una decisión personal- y que no quieren perderse sus fiestas de paso de ecuador o de final de carrera.

Porque estas celebraciones "son más un evento social que una fiesta", indican desde la dirección del grupo El Cachirulo, que gestiona el Espacio Ebro del parque del Agua, entre otros recintos. En la finca de la zona Expo, los jóvenes que no ingieren cerveza, vino y alcohol de mayor graduación se llevan un doble premio: su salud no se ve perjudicada por el impacto de las bebidas y se les devuelve parte del importe de la entrada.

La iniciativa se ha puesto en marcha este curso y "ya ha habido unos cuantos estudiantes que han recibido la compensación por no beber", apuntan desde El Cachirulo. Los asistentes a las celebraciones soplan en un alcoholímetro y tienen que dar una tasa de 0'0. "No vale ni 0'2 ni 0'1, se ha tenido que disfrutar de la fiesta sin haber tomado siquiera una cerveza o una copa de vino con la cena".

La iniciativa se anuncia a la entrada de la sala de fiestas. Es en el momento de acceder cuando se tienen que apuntar. Así se logra evitar que a la salida haya una avalancha de pasados de frenada que se presenten al peculiar examen... para ver quién saca una 'nota' más alta. En estas celebraciones se congregan de cientos a miles de personas.

El precio de las entradas a los pasos de ecuador y fiestas de final de carrera se mueven en una horquilla de entre 40 y 60 euros, que incluyen cena y baile con barra libre. "En nuestro caso, el premio que damos a quienes arrojan una tasa de alcohol de 0'0 es de 13 euros", comentan desde la dirección de El Cachirulo.

Importante desembolso

Lo habitual en este tipo de citas es que a la cena solo acudan los estudiantes de las carreras que los protagonizan. Unas horas después, cuando se recogen las mesas y arranca la música, se van uniendo sus amigos y aquellos que logran hacerse con una de las entradas, que en determinados casos se agotan con semanas de antelación.

Los pasos de ecuador y fiestas de fin de carrera suponen un importante desembolso. Los jóvenes acuden de tiros largos, en muchos casos estrenando traje o vestido. También pasan por el peluquero y algunos por sesiones de maquillaje y de fotografía. Hay grupos de amigos que, incluso, alquilan una limusina con conductor por unas horas para llegar al 'sarao' llamando la atención.