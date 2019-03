Aragón se vuelca con la Revuelta de la España Vaciada convocada por Teruel Existe y Soria ¡Ya!

Las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya! han organizado para el próximo 31 de marzo en Madrid la Revuelta de la España Vaciada, una marcha reivindicativa que pretende alzar la voz en defensa del medio rural, ante la creciente despoblación y la falta de recursos para las zonas del interior peninsular. Hasta el momento, un total de 41 organizaciones de 21 provincias españolas distintas se han sumado ya a la iniciativa y se unirán a la movilización. Aragoneses desplazados a otras comunidades y vecinos de Zaragoza y más localidades de Aragón como Daroca o Bailo también han querido formar parte de una jornada que pretende ser histórica.

La marcha partirá de la madrileña plaza de Colón el domingo 31 de marzo, a las 12, y terminará en la de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados. Para desplazarse hasta la capital española, saldrán autobuses desde la Estación Delicias de Zaragoza a las 7.30 y llegarán al Intercambiador de Avenida América a las 11. La vuelta podrá realizarse desde el mismo punto a las 16, 16.30 o 17. La empresa de autocares que realiza esta ruta de manera regular, Alsa, ha puesto a disposición de los participantes un código de descuento (ALSAZARAGOZA19), únicamente válido para quienes realicen estos trayectos para acudir a la movilización. El precio de ida y vuelta con esta promoción es de 25 euros y los billetes pueden ser adquiridos en la página web de la compañía.

El Centro Soriano de Zaragoza también se ha organizado para fletar al menos dos autobuses desde la capital aragonesa, aunque podrían ser más en función de la participación. “Llevamos dos días apuntando gente y ya casi hemos llenado un autobús”, apunta Luis Carramiñana, vicepresidente del Centro. Los autocares partirán a las 7 del paseo de María Agustín y estarán subvencionados por Ágreda Automóvil. Los socios del club tendrán preferencia para desplazarse en ellos y podrán inscribirse en el Centro Soriano (calle Cereros, 37) los martes y jueves de 18 a 20.

En la provincia de Zaragoza, Daroca se ha convertido en la principal movilizadora. Los vecinos de la localidad ya se manifestaron el pasado sábado contra la despoblación y ahora han concertado dos autobuses para viajar hasta Madrid el día 31, animando al resto de municipios del Campo de Daroca a sumarse a la jornada. “El llamamiento está abierto a los 35 municipios de la comarca”, señalan fuentes del comité organizador. El precio del desplazamiento también estará subvencionado por la empresa de autobuses y tendrá un coste de 10 euros.

Los Jóvenes Dinamizadores Rurales de la comarca Campo de Daroca también se unirán a la marcha para reivindicar un futuro para sus pueblos. “Hay un grito por parte de la juventud, que lucha por seguir viviendo en el entorno rural, no son solo las personas mayores”, añaden desde la organización. “Los jóvenes están muy implicados con el territorio y son nuestro futuro. Reclaman más servicios, institutos, oferta formativa… No tener que salir siempre a buscar recursos a las grandes ciudades”, explica Laura Agustín, del departamento de Juventud de la comarca.

Vecinos de otras localidades de la provincia de Zaragoza, como Anento o Calatayud, también se han interesado por participar en la marcha y han contactado con la plataforma Teruel Existe, por lo que podrían ser muchos más los municipios zaragozanos que organizaran desplazamientos conjuntos para acudir a Madrid.

Desde la provincia de Huesca también ha habido muestras de apoyo a la movilización. La Asociación Cultural y Recreativa de Bailo (Acurba) se ha integrado como plataforma participante en la iniciativa y está trabajando para “animar a la gente del pueblo”, aunque al tratarse de un municipio muy pequeño, los vecinos acudirán con sus vehículos particulares o en tren. “Yo vivo en Bailo y la población va en picado. Cuando muere una persona, es importantísimo… Y gente joven viene poca porque las familias tienen dificultades, por ejemplo, para tener un pediatra. Pero creemos que hay formas de ayudar a que la gente se quede o venga”, comenta Carlos Cirés, de Acurba.

Asimismo, aragoneses residentes en otras comunidades autónomas tendrán la oportunidad de asistir en grupo gracias a la labor de organización que se está llevando a cabo desde los centros aragoneses de ciudades como Valencia o Barcelona. El Centro Aragonés de Valencia (C/ Don Juan de Austria, 20) ha contratado autobuses para viajar hasta Madrid el día 31, que saldrán del Banco de Valencia a las 6.30. Las inscripciones y la compra de billetes se pueden realizar en el citado centro por un importe de 25 euros ida y vuelta.

En el Centro Aragonés de Barcelona (calle Joaquín Costa, 68) también se está intentando llenar un autobús para desplazarse hasta Madrid. Precisamente, Antonio Armunia, un turolense residente en la capital condal ha lanzado un mensaje a través de Twitter para lograrlo: “Grabo este mensaje para animar a todo el mundo a que el día 31 de marzo acuda a la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada. Desde Barcelona estamos haciendo este vídeo para que se den cuenta de que muchísima gente joven ha tenido que emigrar para poder trabajar en otros sitios y no han podido estar en su provincia porque no había los suficientes medios. Somos gente joven, gente mayor ya lo tuvo que hacer en su momento, así que, por favor, no falten”.

Antonio Armunia, turolense en Barcelona, tiene la ilusión de montar un autobús para ir a la Revuelta de la #EspañaVaciada y necesita gente para llenarlo. Seguro que hay interés y podemos ayudarle. Centro Aragonés Barcelona (c/Joaquín Costa, 68). barcelona@centroaragones.org pic.twitter.com/qLa2Ym3NUY — Teruel Existe. Movimiento ciudadano (@TeruelExiste_) 13 de marzo de 2019

Teruel, foco de la movilización

La plataforma Teruel Existe, promotora de la Revuelta de la España Vaciada junto con Soria ¡Ya!, está superando todas sus expectativas en cuanto a participación. Ya hay más de 20 municipios turolenses que se han organizado para gritar contra la despoblación y la falta de oportunidades en el mundo rural el próximo día 31 en Madrid. “En unas semanas nuestras previsiones se han multiplicado por dos y posiblemente se multiplicarán por tres en los próximos días porque en la última semana es cuando más gente se anima”, afirma Pepe Polo, portavoz de Teruel Existe.

A más de 15 días de la marcha, ya hay confirmados 30 autobuses desde todos los rincones de la provincia: Andorra, Alcorisa, Montalbán o Cella son solo algunos de ellos. Para la plataforma turolense esta movilización masiva es una muestra de la amenaza que viven las provincias del interior de España como Teruel, que “se resiste a morir y quiere luchar para tener un futuro”.

“Es un problema que viene desde el año 59, por los desarrollos industriales en lugares concretos. Cuando se necesitó mano de obra, se sacó del campo y se vació el interior, pero esto no se ha corregido en democracia, todo lo contrario, se ha acentuado esa diferencia en esa España a la que le han robado las oportunidades”, desgrana Polo.

Mayores inversiones en infraestructuras y servicios, como la ejecución del corredor Cantábrico-Mediterráneo o las mejoras en carreteras y hospitales, son algunas de las principales reivindicaciones de la provincia, medidas que no llegan y que el próximo día 31 reclamarán con más fuerza que nunca. “Tenemos una sensación de abandono y todo lo que se está movilizando es el reflejo del hartazgo de la sociedad civil. Tantas promesas electorales, tantas publicaciones en el BOE que al final se quedan en papel mojado… Estamos hartos”, se lamenta el portavoz de Teruel Existe.

Pero el problema es generalizado en muchas provincias del interior de España, de ahí que más de una veintena se hayan sumado ya a la movilización convocada por Teruel y Soria, entre ellas Jaén, Guadalajara o Zamora. Desde la plataforma turolense esperan que sea una jornada masiva: “Va a ser una gozada ver a 100.000 personas allí, y no lo decimos a boleo, sino sopesando datos de todas las plataformas. Solo de Teruel se esperan más de 5.000 personas, que es el 5% de la provincia”.

Todos los puntos de salida y de venta de billetes para asistir a la Revuelta de la España Vaciada desde Teruel el próximo domingo 31 de marzo se pueden consultar en la página web de Teruel Existe. En la imagen inferior se detallan los que ya han sido confirmados.

Puntos de salida y venta de billetes en Teruel para los autobuses a la Revuelta de la España Vaciada. Teruel Existe