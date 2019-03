"Los incidentes se han reducido significativamente desde que se instalaron las cámaras y hay un guardia de seguridad en la puerta". Así lo aseguró ayer el coordinador del centro de salud Las Fuentes Norte de Zaragoza, Miguel Hernández, que se unió a la petición de sindicatos y personal sanitario de implantar también medidas de seguridad en los ambulatorios de la Comunidad aragonesa.

Tras la agresión el pasado viernes a un médico del centro de salud de Vía Univérsitas de Zaragoza, el coordinador de Las Fuentes Norte defiende con más ahínco esta reivindicación. Recuerda los buenos resultados de las acciones emprendidas desde enero en sus instalaciones, ubicadas en la calle de Doctor Iranzo. "No podemos decir que los problemas hayan desaparecido, pero sí se han reducido significativamente. Las cámaras y los vigilantes son elementos disuasorios y en admisión se ha notado muchísimo", afirma Hernández, que hace hincapié en que contratar seguridad no supone "criminalizar los centros de salud", como afirmó la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, sino proteger al personal sanitario, no solo de las agresiones físicas sino de los ataques verbales.

Este tipo medidas se han adoptado en los últimos años en otros centros de salud de Zaragoza, como San Pablo, Rebolería, Torrero y Oliver. Pero conseguirlas no ha sido fácil, según reconoce el coordinador del ambulatorio de Las Fuentes Norte. Aunque contaban con un registro de incidentes, más de 200 el año pasado solo en ese centro, Hernández recuerda que durante meses enviaron cartas y reclamaciones al Salud e incluso recogieron firmas. Finalmente, a mediados de enero, se instalaron las cámaras de seguridad y desde el pasado 1 de febrero, hay un guardia de seguridad en la puerta. "Hemos contado con el apoyo del Interlocutor Policial que nos ayudó en esta cuestión", señala el coordinador del centro.

Botón de alerta

Está previsto que Las Fuentes Norte sea pionero, además, en poner en marcha un botón de alerta para los profesionales que hagan visitas domiciliarias. Ayer tuvieron una primera reunión para conocer la medida que permitirá a los facultativos estar geolocalizados y avisar al 061 ante cualquier problema.

El Salud también quiere implantar una alarma en la propia consulta de los médicos. Para ello, La Rioja ha cedido a Aragón un sistema informático que actualmente se está adaptando a la red del Salud. De momento, no se ha concretado cuándo estará operativo.

Por ahora, sigue la lucha de los médicos del centro de salud de Univérsitas. Saldrán a la calle todos los viernes hasta que el Salud acepte la contratación de personal de seguridad en estas instalaciones. Los sindicatos (CesmAragón y Fasamet) animan a hacer paros también en el resto de centros de salud.

Es la segunda agresión que se produce en las instalaciones de la calle de Andrés Vicente de Zaragoza en apenas unos meses. De momento, fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron el lunes que no se plantea tomar ninguna medida en este ambulatorio, donde el viernes un hombre de 83 años entró a la consulta de un facultativo y le acuchilló. Le causó heridas en el costado y en el hombro. El médico, según fuentes consultadas por este periódico, permanece de baja y se va recuperando poco a poco de las lesiones. El agresor fue ingresado en el hospital Miguel Servet para hacerle una valoración.

También permanece de baja, según explicaron el viernes sus compañeros, la facultativo de este mismo centro de salud que fue retenida y atacada por un paciente durante una visita a domicilio en junio de 2018. Fue a mediodía a su casa por un requerimiento banal, pero una vez allí esta persona reaccionó de forma violenta y llegó a amenazarla con un cuchillo.