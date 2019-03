La senadora socialista Begoña Nasarre, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la directora del hospital Militar, Ana Betegón, instaron ayer a las mujeres de Aragón a "dar pasos al frente y reivindicarse". Lo hicieron durante la presentación de ‘Mujeres influyentes de Aragón’, un grupo creado en noviembre que busca "visibilizar" a este colectivo y poner en valor a Aragón como "tierra generadora y exportadora de talento y liderazgo".

La primera aseguró que este movimiento "es imparable". "Y se lo debemos a todas aquellas mujeres que han trabajado y se han esforzado para conseguirlo. Esta sala está llena de ejemplos", apuntó. El reto, según Nasarre, es "superar los techos de cristal y las brechas intergeneracionales". "Tenemos que ayudarnos y entendernos. Todavía queda mucho por hacer", manifestó.

Para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, es importante que cada cual se dé cuenta de que "todo lo que hacemos tiene una responsabilidad e influye en el resto de la sociedad". También se refirió a la brecha laboral. "Cuando voy a una reunión no quiero que piensen en si soy un hombre o una mujer, sino en la persona que soy. Yo no soy partidaria de cuotas. Me niego a que alguien piense que estoy en un sitio por este motivo", expuso.

Reivindicó, asimismo, una sociedad "libre" e igualitaria en la que no se juzgue por razón de sexo, raza o religión. Por su parte, la directora del hospital Militar, Ana Betegón, aseguró no sentirse influyente "en nada". "Yo ordeno", aclaró, provocando risas entre los asistentes. Entre sus prioridades de cara a esta nueva etapa del Militar está la de "mirar los méritos y las carreras profesionales". "Da igual que uno sea hombre o mujer, lo importante es el paciente, que es por el que tenemos que luchar todo el mundo", dijo.

Al acto, que contó con una mesa redonda a la que asistieron representantes de Ibercaja, Opel y ATA-Aragón, entre otras empresas y colectivos, asistieron la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, el candidato del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, y la diputada popular María Navarro. La primera reclamó durante la clausura de la jornada –en la que coincidió con la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro, y la promotora del movimiento #11feb, Julia Herrero–, la unidad frente a quienes quieren mantener a las mujeres "en posiciones subyugadas". "No vamos a abandonar las calles, ni las reivindicaciones ni la conquista de mayores espacios", aseguró.