Casado respeta la decisión del PAR e insta a no dispersar el voto constitucionalista

El presidente del PP, Pablo Casado, respeta y agradece la decisión del PAR de no concurrir con su formación a las próximas elecciones generales. Así lo ha indicado este miércoles en Zaragoza, en un acto en el que se ha reunido con afiliados, ante los que ha puesto en valor la decisión de los aragonesistas de no concurrir a los comicios "para que no haya una dispersión del voto constitucionalista". Para Casado, Aliaga es "un gran político, una gran persona que ha tomado una decisión responsable".

También ha hecho referencia a los acuerdos que el PP ha cerrado en los últimos días con Foto Asturias y UPN, y a las conversaciones que ha mantenido con el PAR aunque al final no se haya alcanzado un acuerdo. "Lo mejor es concentrar el voto en las generales para echar a Sánchez", ha resaltado. La máxima, por tanto, debería ser evitar la dispersión de votos. Así, el líder popular ha destacado que el PP ha intentado "refundar el centroderecha" llegando a acuerdos con formaciones regionalistas y "tendiendo la mano a cualquier reflexión con otras fuerzas a las que --ha dicho-- yo respeto porque defienden la Constitución y la unidad de España" pero que quizá se conviertan en los "mejores aliados de una dispersión del voto que pudiera revalidar el gobierno más letal de la historia reciente de España".

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que ha mostrado su "más profundo respeto al PAR y a la decisión que ha adoptado". Al no concurrir la formación de Aliaga a las generales, el líder popular confía en que "aquellos que se acercan al PAR" vean en el PP "la referencia en este proceso electoral". Ha considerado al PAR como "un partido hermano", con el que el PP tiene "muchas coincidencias", y ha recordado que el acuerdo buscaba primar la concentración y el empuje del centroderecha en la Comunidad.

​Contra los "viernes sociales electorales"

En el ámbito nacional, Casado ha garantizado que su partido irá "hasta el final" y recurrirá ante el Tribunal Constitucional los "decretazos" de los viernes sociales "electorales" del Gobierno de Pedro Sánchez. "En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos", ha enfatizado, y ha denunciado que un Gobierno sustentado "en la minoría más exigua de la democracia" pretenda hacer en ocho semanas lo que no ha hecho en ochos meses y presentarlo "con un lacito" como decretos sociales cuando son decretos "electorales". "Es sencillamente una ofensa al contribuyente, al que se le mete la mano en el bolsillo para pagar la campaña electoral con estos decretazos" y por tanto, aunque la Junta Electoral Central diga que estará vigilante a las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, el PP llegará "hasta el final".