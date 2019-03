El PAR no se presentará a las elecciones generales tras descartar la alianza con el PP

Tras dos comisiones permanentes y dos ejecutivas a lo largo de dos semanas, la dirección del PAR renunció este lunes por la noche a presentarse a las elecciones generales, tras descartar revalidar su alianza con el PP. El rechazo generalizado de los barones llevó al presidente, Arturo Aliaga, a tirar la toalla y ni siquiera someter la decisión a votación entre la treintena de miembros de la dirección regional.

Hicieron falta este lunes otras cuatro horas de debate para alcanzar una decisión trascendental para el futuro del partido: la de no concurrir en solitario ni coaligados a las generales. El peso de los órganos territoriales se impuso, aunque desde un principio se opusieron al acuerdo con el PP tanto el número dos del partido, Joaquín Serrano, como los tres presidentes intercomarcales, Carmen Herrero (Zaragoza), Jesús Guerrero (Huesca) y Julio Esteban (Teruel). De hecho, la dirección provincial de Teruel ya se posicionó en contra hace dos semanas y el sábado lo hicieron también las de Zaragoza y Huesca.

En sede del PAR se insistió de nuevo en los argumentos contra la posibilidad de repetir la coalición, basados en que el partido iba a perder "su esencia" y que era preferible medirse en las urnas a la opinión de los electores antes que "asegurar unos sillones" y la percepción de una asignación económica. Pero se descartó ir en solitario por su elevado coste y cuando se tiene la certeza de que no lograrían representación.

El argumento central de los partidarios de revalidar el acuerdo con el PP era que está en juego la "supervivencia" del PAR, que depende de las aportaciones del grupo de las Cortes de Aragón y del Senado para sufragar el gasto corriente del partido. Y el otro se centraba en lo "crucial" de tener voz propia en Madrid. Ni siquiera por esas convencieron.

Una decisión "democrática"

La resolución acerca de los pactos electorales pasaba por la voluntad de la ejecutiva autonómica y es ahí donde Aliaga asumió finalmente la opinión mayoritaria del PAR. "Las decisiones tienen que ser meditadas, habladas y reflexionadas", dijo el presidente, quien valoró, tras la reunión, que su partido funciona "democráticamente".

El líder aragonesista compareció arropado por el secretario general, los presidentes intercomarcales y la candidata a la Alcaldía, Elena Allué, para dar cuenta del acuerdo y justificar la decisión en la "compleja situación política". Sostuvo que no hizo falta ni votar porque todo el mundo había hablado "con el corazón" para llegar a una conclusión compartida tras "convencerse unos a otros".

La misma opinión mayoritaria se tenía hace una semana en la ejecutiva, pero se postergó la decisión. "El 80% ya estábamos en contra de repetir con el PP, por lo que no podía hablarse de división interna. Haber escuchado al territorio refuerza a Aliaga como líder", indicaron varios dirigentes consultados que pidieron el anonimato.

"No hay que presuponer nada"

La pretensión inicial era debatir una alianza global con el PP, que incluía ir unidos a las generales, autonómicas, europeas y al Ayuntamiento de Zaragoza. Ante el rechazo, se optó por abordar primero la posibilidad de repetir la coalición al Congreso y al Senado, pero tampoco salió adelante. No obstante, el presidente del PAR postergó la decisión sobre las europeas, autonómicas y municipales pese al rechazo de no ir a las generales con el PP. "No hay que presuponer nada" dijo antes de aclarar que cuando se conozcan los resultados del 28 de abril se decidirá en función "de lo que convenga a los intereses de Aragón y del PAR".

El objetivo central será ahora armar un "proyecto serio y potente" en la Comunidad y cerrar listas municipales para ampliar las 450 con las que cuentan en estos momentos, según aseguró.

Aliaga declaró que "en absoluto" se sentía cuestionado por la decisión, aunque personalmente estuvo negociando un acuerdo al más alto nivel con el PP en Madrid hace dos semanas El presidente del PAR recordó que fue elegido con el 83% de los votos en el Congreso y que no le gusta imponer "nada", por lo que somete todo al criterio de su dirección. "Una decisión de esta envergadura no iba a tomarla al margen de todo el territorio y de todos los que forman la ejecutiva, que son los que me dieron su apoyo", sentenció.