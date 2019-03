Eduardo Peris: "La robótica creará mucho empleo, pero más especializado"

Hace unos meses se creó el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón, ¿cuál es su vocación?

Muchas comunidades autónomas crearon sus colegios hace años, pero Aragón todavía tenía este vacío. Es una profesión que no es tan joven como aparenta, que en la Comunidad ha dado una enorme cantidad de titulados con una gran formación. Nuestra intención es poner en valor la labor del ingeniero informático.

¿Escapa algún sector de la revolución digital?

No. En el comercio ‘online’ quizá sea más visible. O en las ‘apps’ como Uber o Glovo. Pero la informática llega a todos: agricultura, industria, logística… Tenemos que acostumbrarnos a que la tecnología esté en cualquier ámbito; no verla nunca como un enemigo, sino como un aliado que viene a facilitarnos la vida, nunca a perjudicar. Las empresas deben entender que la digitalización no es un gasto, sino una inversión.

¿Pierde valor de esta manera el comercio físico?

De ningún modo. Muchas personas que tienen un negocio me comentan que casi la totalidad de sus ventas las realizan a través de internet. Pero, al final, el tener sede física es lo que verdaderamente da confianza a la gente, que ve que tiene un sitio al que acercarse en caso de que surja cualquier problema.

La tecnología o la robotización, ¿destruirán empleos?

No. Las reconversiones son complicadas. La generalización de la robótica sí llevará a que se deje de usar cierta mano de obra. Pero, en mi opinión, es una oportunidad para la creación de muchos empleos, aunque más especializados. Las balanzas siempre se compensan. Y muchísimas veces, de estos cambios salen, incluso, más puestos de trabajo. Necesitamos una sociedad más digitalizada.

¿Y cómo podemos conseguirlo?

Desde la educación. Muchos expertos reclaman que se apueste más por la informática en el instituto. Y de forma obligatoria. La digitalización de la sociedad es algo fundamental. No podemos enfocarnos a ninguna especialización sin una base más profunda que la de manejar un ordenador o un teléfono.

La educación podría también mitigar la brecha de género, ¿no?

Exacto. Los últimos datos publicados por la UE reflejan que el 41% de las mujeres estudian ciencias o ingenierías. En España, estamos en el 44%. Y, pese a ello, apenas el 7% de las niñas se ve como ingeniera en en el futuro. La concienciación ha de empezar desde abajo, a través de referencias femeninas en todas las áreas.

¿Preocupa el aumento de los ciberataques en los últimos años?

Tenemos que ser conscientes de que, al conectarnos a internet, estamos en peligro. Existen muchos ciberataques, sí. Pero, ¿cuántos surten efecto? Tenemos que poner los mecanismos adecuados para instalar tales barreras a estos asaltos que, al final, les sea imposible acceder. Todas las empresas son potenciales objetivos.