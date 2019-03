Las víctimas de terrorismo reclaman verdad, justicia, dignidad y memoria

Las víctimas de terrorismo en Aragón han celebrado este lunes el Día Internacional de Víctimas de Terrorismo, que coincide este año con el 15 aniversario de la tragedia del 11 de marzo en Madrid, el atentado terrorista más sangriento sufrido en la historia de Europa cometido por un grupo yihadista, que provocó 191 muertos y casi 2.000 heridos.

Lucía Ruiz, delegada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) en Aragón, ha manifestado que reinvidican "verdad, memoria, dignidad y justicia". Ha manifestado que quieren que las víctimas de terrorismo "no caigan en el olvido y se vean acompañadas" en su batalla; y que reciban ayudas desde todos los estamentos para no verse fuera de su entorno de convivencia.

El acto se ha ceñido a un minuto de silencio y a la lectura de un manifiesto de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que ha hecho la delagada, y han asistido alrededor de unas 30 personas, entre las que había integrantes de los partidos PP y Ciudadanos, así como representantes de las Fuerzas del Seguridad del Estado, como el general de la Guardia Civil en Aragón, Carlos Crespo, y el comisario Ramón Granero, comisario de la Brigada Regional de la Policía Nacional de Aragón.

En este sentido, la delegada de la AVT ha denunciado que en "algunas ocasiones", las víctimas se han sentido "un poco abandonadas", en relación con la atención de la Administración. En Aragón, Lucía Ruiz calcula que son unas 25 víctimas de terrorismo entre los atentados de ETA como el de San Juan de los Panetes, el de la Casa Cuartel o Giménez Abad, y los de los Grapo. Asimismo, ha agregado que en el 11-M hubo tres víctimas aragonesas: María Luisa Polo Remartínez, una mujer de 50 años de Ateca; Óscar Abril, un joven de 19 años, relacionado con Alfambra; y el comandante de la Brigada Paracaidista Miguel Sierra.

"La Asociación reclama que se esclarezcan todos las casos de atentados por resolver. Sabemos que eso solo no da la paz, pero al menos las víctimas están reconfortadas porque sus atentados quedan resueltos, dejan de estar en el olvido y se persigue a los asesinos", ha agregado la delegada de la AVT en Aragón. Respecto a la cantidad de casos por resolver, según un estudio realizado por la Asociación de Víctimas de Terrorismo hay 307 asesinatos de ETA cometidos en 234 atentados en los que no se ha condenado a un autor material como responsable del mismo, lo que supone un 36% de las 853 víctimas mortales del sangriento historial terrorista de la banda criminal.

Respecto a los homenajes a los etarras cuando salen de prisión, Lucía Ruiz ha manifestado que las víctimas acatan la ley sobre el cumplimiento de las penas, pero reclaman que "no se permitan los recibimientos" y que "sean perseguidos y juzgados, o al menos que no se permitan". "Sabemos que no es un acto de terrorismo, pero al menos evitar que se produzcan", ha manifestado.

Asimismo, al preguntarle sobre los actos del minuto de silencio que se ha celebrado en todos los ayuntamientos de España integrantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero no se ha convocado en Zaragoza, la delegada de la AVT se ha limitado a decir que en un día como el 11M que "cada uno que haga lo que considere" y ha agradecido a las 30 personas que se congregaron en el monumento a las víctimas delante de la iglesia de San Juan de los Panetes. Es el lugar donde ETA puso un coche bomba al paso de un autobús de la Academia General Militar y causó dos muertos y 28 heridos.

Por su parte, Jorge Azcón, candidato del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, criticó que el Ayuntamiento de Zaragoza no haya convocado su minuto de silencio y ha lamentado que no haya habido ningún representante del Gobierno de Zaragoza ni de la DGA en el acto de las víctimas de terrorismo. Asimismo, ha anunciado que creará una Oficina de Víctimas del Terrorismo para colaborar con las asociaciones de víctimas, honrar la memoria de quienes murieron o resultaron heridos en actos terroristas e impulsar los actos de conmemoración como el que se ha celebrado esta mañana.

​El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha declarado que su primera obligación de un día tan señalado era "estar con las víctimas de terrorismo" en la "memoria y reivindicación de justicia, que debe acompañarles continuamente". "No cabía otra que estar con las personas que por defender la libertad viven de la manera que viven, en muchas casos en absoluta soledad con la distancia que da la ausencia de los familiares y seres queridos. Es lo mínimo que podíamos hacer como demócratas", ha agregado.

Además, Beamonte ha criticado los actos de homenaje a los terroristas cuando salen de prisión en sus respectivos pueblos de origen del País Vasco. "Cualquier español de bien tiene que ponerse al lado de las víctimas, porque mientras sus familiares están mutilados, enterrados muertos o tienen algún problema, físico o psíquico, causado por esas secuelas, a los verdaderos causantes de ese daño se les hace un homenaje. Cualquier español solo puede sentir asco y que funcionen los instrumentos del Estado para que esas circunstancias no se den", ha precisado. "Por encima de todo, respeto a las víctimas y a quienes han hecho grande que la libertad y la democracia sean posible en este país".

Por su parte, la diputada Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha manifestado que es un día para honrar las víctimas de terrorismo porque "es esencial no olvidar y mostrar el respeto y apoyo" a todas ellas. "Como ha dicho en el manifiesto, justicia, dignidad y, sobre todo, reconocimiento. No debemos olvidar nuestra historia del terrorismo en España y el recuerdo de las víctimas", ha concluido.