Lo que empezó como un proyecto piloto hace tres años, se ha convertido en toda una apuesta del departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón. Las aulas de dos años llegaron a la comunidad aragonesa en el curso 2016-2017 con tres centros educativos: Calixto Ariño de Zaragoza, Perres Vedel de Teruel y El Parque de Huesca. Ahora, está previsto que llegue a 22 colegios, con especial incidencia en la ciudad de Zaragoza. Las familias se han volcado con esta propuesta. El año pasado hubo 432 solicitudes para 253 plazas. Una tendencia que se prevé que se mantenga de cara al próximo proceso de escolarización que comenzará el 13 de marzo.

Sin embargo, la rápida expansión de este proyecto no termina de convencer a algunos profesionales. “Las aulas de dos años son positivas para la conciliación y demuestran la necesidad de que haya espacios gratuitos para los menores; pero hay temas que no se han negociado, especialmente, los relacionados con el personal”, explica Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón. Desde su punto de vista, sería necesario que se trataran con los sindicatos las condiciones laborales tanto de los docentes como de los técnicos de Educación Infantil que trabajan en estas clases.

En la rueda de prensa realizada con motivo de la ampliación de la escolarización temprana se explicó que la atención directa a estos alumnos “se lleva a cabo por un docente adicional del cuerpo de maestros y por un técnico de Educación Infantil”. Además, se detalló que el equipo educativo elabora un Plan de Acción Tutorial específico para el aula de 2 años, de acuerdo con las características propias de esos alumnos. Unas directrices que son correctas para los sindicatos, pero que piden mejorar.

“Un niño de dos años (o incluso uno, dependiendo de cuando haya nacido) no es igual que el de tres. Algunos todavía llevan pañal, están más unidos al chupete o al biberón y no tienen la misma autonomía”, puntualiza Zafra. Por ello, reclama que se negocie una regulación específica (hasta ahora las clases se rigen por la normativa del primer ciclo de infantil). “Los docentes se seleccionan por comisiones de servicios, por lo que los puestos son voluntarios. Aún así, nos han llegado dudas e inquietudes sobre la atención de estos menores. La mayoría no están formados para tratar con niños tan pequeños, que tienen una serie de necesidades diferentes a los de tres años”, sostiene.

Entre otras cuestiones, consideran fundamental ampliar la formación del profesorado en este sentido, establecer qué ocurre cuando un docente voluntario tiene que ser sustituido así como dar a conocer lo que se hace en un aula de dos años y mejorar las condiciones económicas de los técnicos de Educación Infantil. “En estos años los técnicos nos han explicado que tienen diferentes reivindicaciones, relacionadas principalmente por cuáles son los requisitos para acceder a estos puestos, qué funciones realizan y un aumento salarial. Ahora ya no realizan su labor en un centro de educación infantil si no que están en un colegio”, explica.

La matrícula: del 13 al 19 de marzo

Este miércoles, 13 de marzo, comenzará el periodo para pedir plaza en los centros escolares de Aragón que ofertan clases de dos años, en las escuelas infantiles dependientes de la DGA y también la escolarización con tres años. Este es el primer año que todos estos procesos se dan a la vez, ya que se han adelantado a marzo. Lo habitual era que la escolarización comenzara tras la Semana Santa y la matrícula en las aulas de dos años fuera en mayo, coincidiendo con las de las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón y las del Ayuntamiento de Zaragoza. En esta ocasión, las municipales son las únicas que mantendrán los tiempos habituales.

En este proceso de admisión, tal y como anunció el Gobierno de Aragón, un total de 22 colegios tendrán clases para menores de dos años: Juan Pablo Bonet (Movera), El Parque (Huesca), Pierres Vedel (Teruel), Andrés Oliván (San Juan de Mozarrifar), Castillo Quadrit (Cadrete), Calixto Ariño (San José), Ciudad de Zaragoza (Delicias), Hermanos Marx (Actur), Marcos Frechín (Las Fuentes), Julián Sanz Ibañez (Las Fuentes) Parque Goya (Parque Goya), Ramiro Soláns (Oliver), Fernando El Católico (Oliver), Jerónimo Zurita y Castro (La Almozara), José Antonio Labordeta (Actur), Eugenio López y López (Arrabal), José Camón Aznar (Delicias), Vadorrey (Vadorrey), La Estrella (La Jota), Recarte y Ornat (Las Delicias), Domingo Miral (Venecia), y San Braulio (Picarral). La única zona que queda más aislada de esta emergente oferta educativa es la correspondiente a Casablanca, Valdespartera y Aracosur.

Zaragoza también cambia sus tiempos

Esta oferta educativa viene a reforzar la existente ya en el ciclo de 0 a 3 años en las 11 guarderías del Gobierno de Aragón y en las escuelas infantiles municipales de más de 180 localidades. Así en Huesca, la Escuela Infantil Municipal las Pajaritas iniciará el 18 de marzo el plazo de presentación de solicitudes, que se mantendrá abierto hasta el 29 del mismo mes. Las listas provisionales se publicarán el 29 de abril, mientras que las definitivas de admitidos se darán a conocer el 12 de junio. Las matriculaciones se podrán realizar desde el 13 al 19 de junio. Por su parte en Teruel, el plazo de inscripción de la escuela municipal durará todo el mes de mayo, como vienen haciendo desde hace varios años.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha acoplado, un año más, a los periodos marcados por el Gobierno de Aragón. Hasta ahora ambos organismos llevaban a cabo la solicitud de vacantes en unas fechas similares (solo variaban en uno o dos días). Sin embargo, la decisión del departamento dirigido por Mayte Pérez de adelantar estas fechas ha provocado ciertas dudas, que finalmente se han solventado con el adelanto municipal. Según está previsto, el consistorio zaragozano pondrá en marcha la inscripción a finales de marzo, aunque todavía no se ha confirmado las fechas exactas. El precio (de entre 28,50 y 254 euros al mes, dependiendo de la situación económica y social de la familia) se mantiene otro curso más, al igual que los requisitos para acceder a una de estas plazas.