El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, propondrá hoy que se alcance un acuerdo con la candidata socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, tras quedar fuera todo su equipo de los puestos de salida de la lista. Lo hará en el marco del comité regional de esta tarde, que se reunirá a las 18.00. La grave crisis abierta en el PSOE-Zaragoza a solo dos meses y medio de las lecciones municipales, no obstante, tendrá que resolverse en Ferraz, ya que, estatutariamente, este comité no puede para cambiar candidatos.

Será la comisión federal de listas la que, entre el jueves y el viernes, llame a las partes y decida si incorpora a parte equipo de Alegría, ahora limitado a dos nombres y relegado a los puestos 19 y 20. La clave está en si unos y otros llegan a Madrid con una alternativa consensuada o si no hay acuerdo posible, como parece probable a la vista del fracaso de las negociaciones previas.

La voluntad de acuerdo que expresará Lambán tendrá que articularse a través del secretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero, y la candidata. Hasta ahora, el partido había ofrecido a su número uno por Zaragoza poder elegir al número dos, al cuatro y al nueve, una propuesta insuficiente para Alegría, que defiende una "amplia renovación" en las listas al Ayuntamiento. Aunque la consejera de Innovación declinó hacer declaraciones, fuentes consultadas por este diario explicaron que Alegría habría exigido poder decidir también el nombre del número siete, un puesto con mayores posibilidades de resultar elegido dado el resultado que obtuvo el PSOE en 2015 –seis concejales– y el que auguran las encuestas.

Las negociaciones se rompieron horas antes del comité provincial del sábado. La negativa del partido a colocar a cuatro personas de su confianza entre los nueve primeros puestos hizo que la candidata firmase un acta de disconformidad para expresar su malestar. El resultado: una lista de perfil orgánico y sin los apoyos que reivindicaba en la que el coordinador del grupo municipal socialista, Horacio Royo, aparece como número dos, Ros Cihuelo parte como tercera y Alfonso Gómez Gámez ocupa la cuarta plaza.

La previsión es que las partes retomen las negociaciones en las próximas horas. Aunque no se descarta ningún escenario, no se cree probable que el acuerdo buscado durante días vaya a alcanzarse ahora que ya se han realizado las votaciones. La solución, en cualquier caso, se antoja complicada, ya que cambiar la lista aprobada en Zaragoza obligaría a deshacer la voluntad de los afiliados, que ratificaron la lista actual con 141 votos a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones. No hacerlo, por otra parte, supondría que el partido no ha escuchado a su candidata, que tiene derecho a ser oída "para garantizar la formación de equipos de gobierno completos y cohesionados", según los estatutos del PSOE.

Disparidad de criterios

La resolución del comité provincial, el máximo órgano del partido de cara a la confección de la lista al Ayuntamiento de Zaragoza, hace que en la Comunidad no haya margen para cambiar nombres antes del viernes. El comité regional de hoy solo podrá introducir "sugerencias" en el informe que remitirá a Madrid, nunca alterar las posiciones actuales.

Por el momento no ha trascendido si Alegría reclamará en Ferraz los cuatro puestos de salida que exigió a la dirección autonómica o si reivindicará una revisión de mayor calado. Su prioridad, según ha podido saber este diario, sería explicar a la comisión federal de listas su proyecto para Zaragoza y hablar de la candidatura "en su conjunto", en la que tendrían que tener cabida cargos orgánicos y personas de confianza, entre las que figurarían la exalcaldesa de Belchite, María Ángeles Ortiz, y el investigador del CSIC Fernando Bartolomé.

Fuentes próximas a la candidata recordaron ayer que Alegría ganó las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza y que en ningún momento ha exigido elegir los 31 nombres de la lista "como seguramente hubieran hecho otras personas". Las mismas fuentes afirmaron que la propuesta de la consejera era "razonable", y que hacía que ella escogiese a cuatro de los principales candidatos y quedasen al criterio del aparato otros cuatro nombres. Desde el partido, sin embargo, aseguraron no entender la ruptura e insistieron en que la lista actual es equilibrada y fue ratificada con uno de los mayores índices de apoyo.