Beamonte esperará a que el PAR se pronuncie para expresar su opinión sobre una coalición a las generales

El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha subrayado que esperará a que los órganos de dirección del Partido Aragonés (PAR) se pronuncien para expresar su opinión sobre la posible reedición de una coalición entre ambos partidos para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril.

"Me merece el más profundo respeto las decisiones de los órganos de decisión del PAR y hasta que no se pronuncie no diré nada porque no es el momento ni tampoco desde el punto de vista de la propia ejecutiva del PAR. Lo que he tenido que hablar ya lo he hablado".

De esta forma se ha manifestado ante la reunión de la Ejecutiva regional que el PAR mantendrá este lunes para decidir si vuelva a concurrir en una lista conjunta con el PP a los comicios del 28 de abril.

Beamonte también se ha referido a la decisión de los órganos del PSOE de confeccionar una lista a la Alcaldía al Ayuntamiento de Zaragoza, que no incluiría a nombre afines a la candidata Pilar Alegría.

"Tengo el mismo respeto a los órganos de decisión del PSOE. Ellos tienen su modelo, sus primarias y sabe