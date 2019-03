Un total de 4.330 opositores, un 55% de los 7.873 inscritos, se han presentado este domingo en Zaragoza a las oposiciones de celador del Servicio Aragonés de la Salud. Así, compiten 16 aspirantes para cada una de los 259 plazas convocadas por el Gobierno aragonés. Aunque finalmente mucha gente no acudió a las pruebas, la ratio de las personas que optarán a cada uno de los puestos ofertados sigue siendo muy alto. Estas, junto a las de auxiliar administrativo, suelen ser las más numerosas de todas las que convoca el Salud.

Media hora antes de las 10.00, hora oficial de comienzo de la prueba, los nervios eran visibles entre los candidatos que sabían que tenían por delante una hora y 40 minutos para responder a las preguntas de tipo test. Ante la gran afluencia, todos eran conscientes de que solo pasarían los que estuvieran más preparados. Al final, ya sobre el mediodía, cada uno contaba la película según le había ido, aunque la mayoría prefería no tener las expectativas muy altas.

“No me ha parecido muy complicado, pero fácil tampoco. He estado preparándome en una academia y se nota que hemos trabajado el temario con profundidad. Aún así, ha habido preguntas complicadas, como la del artículo del Estatuto de Personal no Sanitario que dice que los celadores ayudarán a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos que mueren”, reconocía a las puertas de la nueva Facultad de Derecho Olga Daroca, una madrileña de 36 años que desde hace un tiempo reside en la capital aragonesa.

Al contrario que en años anteriores, en esta convocatoria ya no se percibe un efecto llamada. El motivo es que se ha llegado a un acuerdo entre la mayoría de las comunidades autónomas para unificar las fechas, por lo que la mayoría de las personas interesadas optan por presentarse en su región. La siguiente cita en el calendario opositor es la de auxiliares administrativos, el 7 de abril. Según el listado definitivo, hasta 7.550 interesados se presentarán a las 162 vacantes que se ofertan en Aragón.