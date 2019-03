Aloha Club: el bar más grande del mundo es aragonés

El reloj marca las 20.00. Este miércoles, 6 de marzo, abría sus puertas el Aloha People Club, un local que se había anunciado a través de las redes como el bar más grande del mundo con una apertura simultánea en varias ciudades como Londres, Medellín, Miami, Sidney o Zaragoza.

Cuando ya han pasado 10 minutos de la hora de apertura, a través de Facebook me adentro en su página y le doy a iniciar conversación. En ese momento, como si de un bar se tratase, me saluda Lola, la camarera del supuesto bar virtual que me explica el funcionamiento de la aplicación: “Hola, soy Lola, tu camarera en Aloha People, te uniremos con alguien al azar a través de messenger, ¿te atreves?”. También hay música, a través de un enlace que te envía directamente a la lista de reproducción de ese día a través de Spotify.

Sin duda una de las mayores curiosidades es que, para comenzar, esta aplicación dispone de un horario comercial como un establecimiento al uso. Por el momento, anuncian, el Aloha abre sus puertas de 20.00 a 22.00. Otra de las peculiaridades es que a pesar de que se trata de una aplicación de Facebook, la conversación es totalmente anónima. Eso sí, se muestra la fotografía de perfil que tienes en la red social. A partir de ahí el mecanismo es sencillo. Si pulsas la opción ‘Talk’ te unen con alguien, y si pulsas ‘Bye’ se corta la conversación.

Tras más de 20 minutos de espera llega la primera conversación. Se trata de una joven que dice ser del barrio de las Delicias. Asegura que lleva “un buen rato esperando” y, en tono de humor, añade que el bar “debía de estar vacío”. La mayoría de usuarios confiesan estar ahí por curiosidad, y no es para menos, el hecho de visitar un bar virtual único en el mundo es algo, cuanto menos, original. Tras un breve intercambio de mensajes llega mi segundo interlocutor de la noche, en este caso un joven de La Almozara.

La 'puerta' del Aloha People Club Heraldo

Sin duda, uno de los comentarios más habituales tiene que ver con el hecho de la supuesta internacionalización del local virtual que, al menos por ahora, parece ser una quimera. “Tenía curiosidad tras verlo anunciado con tanto bombo”, reconoce uno. “Qué cosa más rara es esta, pero está guay”, opina otro. Entre medio, las típicas preguntas indagando sobre el nombre, la edad y la profesión de la otra persona. Poco más. Y así hasta las 22.00, hora a la que ‘cierra’ el bar virtual y a la que se corta la conversación, y tras intercambiar animadas conversaciones con varios usuarios, eso sí, en mi caso todos de la capital aragonesa.

Lo que muchos todavía desconocen es que se trata de un proyecto internacional promovido por dos zaragozanos, Óscar Vicente (Antílope León) y Santiago Vicente (Anazul, teclista de Volador). “La idea es que vaya creciendo hasta que se apunte gente de cualquier parte del mundo”, explica Vicente, uno de sus artífices.

“Es un chat internacional pero mucho más cómodo, porque no hay registro ni tienes que descargar ninguna aplicación”, continúa. En cuanto al intercambio de fotografías, vídeos y audios, depende de que utilices la moneda de cambio del bar, ‘el mojito’. “Al empezar todos los usuarios tienen 50 mojitos, cuando ves el material que te ha enviado la otra persona gastas un mojito, pero si ven algo que has enviado tú se añade a tu cuenta”, continúa. Eso sí, cuando se agotan, se pueden comprar a través de la propia página, esta vez con dinero real.

Sin límite geográfico

“Es como tener una cita a ciegas a través de tu teléfono móvil u ordenador, independientemente de dónde seas y de la hora que sea en donde te encuentres”, añade Vicente. Una idea que se les ocurrió con la típica pregunta retórica. “¿Te imaginas llevar todo lo que ocurre en un bar a un teléfono móvil?”, rememora. Desde entonces ha pasado más de un año en el que han trabajado con un equipo de programación y han tenido que realizar una solicitud formal a Facebook.

“Queremos que la conversación surja de la misma forma que pasaría en un bar pero a través de la red y sin límite geográfico. De hecho, si la otra persona no habla tu idioma nosotros lo traducimos a tiempo real hasta en 120 idiomas”, insiste. Pero, en su opinión, el Aloha Club no pretende convertirse en el nuevo Tinder: “No tiene nada que ver, aquí puedes hablar con una persona a miles de kilómetros sobre su cultura, la ciudad, o simplemente para pasar el rato por mera curiosidad. Es una manera de conocer a gente con la que de otra manera no podrías coincidir jamás”.