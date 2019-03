Un clamor unitario por los derechos de la mujer inunda las calles de Teruel

Al grito de "No tenemos miedo" una multitud de mujeres y algunos hombres recorrieron este viernes las calles del Centro Histórico de la capital turolense para pedir igualdad y respeto a los derechos del colectivo femenino. Los grupos convocantes de la movilización, aglutinados en el movimiento 8-M, consideraron "impresionante" la participación registrada, que cifraron en más de 6.000 personas, si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad rebajaron a la mitad el número de manifestantes.

La marcha partió de la plaza de San Juan y su magnitud se hizo patente en el Paseo del Óvalo, pues el río de gente que la secundaba ocupó por completo este emblemático y amplio espacio de Teruel. Un bosque de pancartas moradas se extendió por la ciudad con mensajes como "No quiero tu piropo, quiero tu respeto" o "Más fuerte que el miedo es mi deseo de luchar por la libertad".

La movilización fue un clamor de miles de voces de principio a fin. "Hay que derribar los techos de cristal", "No son muertes, son asesinatos", "¡Que viva la lucha de las mujeres!" o "Justicia machista, defensa feminista", fueron algunos de los lemas más coreados al unísono en medio de un rugido constante fruto de una mezcla de música, pitidos, gritos y aplausos.

"El mismo salario para todos"

Entre los participantes, gente muy joven, como Marta Lasarte, Elena Colás, Cristina Calvo y Julia Torán, un grupo de estudiantes de sexto de Primaria que, sujetando con fuerza una pancarta criticaron la brecha salarial. "Queremos igualdad, que ni las chicas ni los chicos sean más y que las empresas paguen a hombres y mujeres el mismo salario", subrayó una de ellas.

La euforia invadía a los integrantes de los colectivos participantes. "Estamos muy contentas. Ver a tantas mujeres es algo maravilloso", destacaba Helena Monforte, del colectivo 8M. Para Patricia Blasco, de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, el valor de la manifestación "es visibilizar la lucha por la igualdad". "Hemos avanzado mucho, pero no debemos pararnos", agregó esta joven.

Una mujer, Ángela Domingo, no ocultaba su alegría por el éxito de la movilización. "Desde pequeña me educaron en la igualdad con mis hermanos y ahora me llena de ilusión que toda la población tome conciencia de la importancia de una sociedad equitativa", dijo.

La movilización discurrió por las principales calles del Centro de Teruel hasta llegar a la plaza del Torico, donde se leyó un manifiesto en defensa de la lucha femenina. Fue también en este lugar donde dos jóvenes, Carolina Ferrer y Carolina Paterson, interpretaron la canción ‘Y solo tu’ del grupo valenciano El Diluvio. La letra, muy emotiva y de gran sensibilidad, comparó a la mujer con una ola que se extenderá por todo el mundo.