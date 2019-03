Blogueros aragoneses se citan en Zaragoza

Por segundo año consecutivo, la capital aragonesa alberga el evento Bloggers Training, que reunirá en el Centro de Arte y Tecnología a los mejores blogueros de Aragón para debatir sobre las últimas tendencias en cuestión de blogs y redes. ¿El objetivo? Que los habituales de estas plataformas puedan dar respuesta a algunas de sus dudas más frecuentes en materia de marca personal, posicionamiento y redes sociales, entre otras.

“Como no existía, hemos creado el evento al que como bloggers nos gustaría asistir”, explica Lydia Romano, una de las organizadoras y artífice del blog sobre maternidad y crianza ‘Disfruti’. Hace un año, junto a Alberto López, CEO de la agencia de marketing digital Wanatop, decidieron crear este evento único en España. “Cuando empezamos en este mundillo nadie nos enseña nada. Vamos preguntando de unos a otros y aprendiendo por ensayo-error. Es un tema complicado porque abarca muchos conocimientos, y sobre todo desconocido porque, ante todo, un blog es puro ocio”, asegura.

A sus 33 años, la zaragozana abrió su blog personal en 2012. “Acabábamos de viajar a Tailandia y como no encontrábamos una guía útil y personal, elaboré un diario muy completo con nuestras experiencias como viajeros e información que nos había sido útil”, rememora. Ahí se enganchó a todo el proceso de creación de contenidos para un blog. Tras su primer embarazo, en 2013, se lanzó a su proyecto actual. “Durante el embarazo me dediqué a leer blogs de madres primerizas como yo que contaban sus experiencias. Pensé que si me habían ayudado, quizá yo también podría escribir uno”, recuerda.

En su opinión, la clave del éxito radica en el hecho de encontrar experiencias reales de personas de carne y hueso en la red: “Sabemos que los protagonistas son gente de a pie, y por eso nos gusta leerlo, porque resulta cercano, resulta real”. Sin embargo, tras vivir un gran éxito de aceptación, de repente este formato pareció quedar en un segundo plano. “Si no le damos el valor que tiene quedará en el olvido, y tiene muchas ventajas frente a las redes sociales como su capacidad de perdurar en el tiempo”, indica.

A lo largo de la jornada, en Bloggers Training se verán las caras varios ejemplos aragoneses de renombre como la barbastrense Rebeca Labara, referente nacional gracias a su blog de moda y estilo de vida A Trendy Life, y con más de 275.000 seguidores en Instagram. “Dicen que soy eso que hoy se denomina influencer porque comencé mi blog de lifestyle en 2009 y a los dos años pude dedicarme profesionalmente a ello, combinándolo con la gestión de mi propia empresa de comunicación, ATL”, explica.

Sin embargo, hoy Labara reconoce que jamás pensó que lo que comenzó como un simple hobby se acabaría transformando en su forma de vida. “Todo empezó como una ventana en la que mostrar mis pasiones por los viajes, la moda, la belleza, mis reflexiones personales..., sin ninguna pretensión de que nadie me leyera, pero de pronto, las visitas no dejaban de subir y las colaboraciones comenzaban a llegar, lo cual me sorprendió mucho”, asegura.

En su caso, participa por segunda vez en la cita aragonesa, aunque en esta ocasión protagonizará su propia ponencia, titulada ‘Crea tu propia guía de estilo de imagen y contenidos’, en la que hablará sobre la importancia de crear una buena marca personal a través de internet y las redes sociales. “Las redes suponen un escaparate fundamental para mostrarle al mundo qué haces y cómo lo haces. Todos llevamos un influencer en nuestro interior, si no la gente dejaría de compartir contenido y eso no está ocurriendo, cada vez se comparte más y más”, asegura.

Literatura y bricolaje… ¡y mucho más!

Otra de las invitadas este año es la booktuber zaragozana Patricia García, creadora del canal Little Red Read en el que desde hace siete años habla de una de sus pasiones: la literatura. En cuanto a su intervención, versará sobre la profesionalización de las redes sociales como medio de vida, de lo que ella es un claro ejemplo. “Poder convertir las redes sociales en un medio de vida no es fácil. Requiere de mucho trabajo, constancia y dedicación, formarse constantemente y dedicarle muchas horas. Pero sobre todo, que se pueda respirar pasión en cada contenido que publicas”, asegura.

Además, actualmente se encuentra inmersa en la presentación de su segunda novela juvenil, titulada ‘Hijas de las sombras’, algo para lo que internet le ha servido, en cierto modo, de catapulta. “Este mundo me ha permitido colaborar en la difusión de la literatura entre los más jóvenes. Me siento orgullosa de las más de 50.000 personas que me siguen en YouTube cada semana y que desean conocer nuevos libros y compartir experiencias”, concluye.

Yo no lo tiraría Heraldo

Finalmente, otro de los invitados, también aragonés, es Javi Barquín, natural de Fraga y que se encuentra detrás del proyecto ‘Yo no lo tiraría’. Todo empezó hace nueve años, tras mudarse a vivir a Tarragona. “Nada más salir del notario en el que firmamos la compra de la casa me encontré un montón de muebles en la basura. Esperé a que se hiciera de noche para ir a recogerlos”, recuerda. Tres años después, esta aventura protagonizaría el primer post de su blog. En 2016 este proyecto comenzaría a reportarle ingresos, por lo que desde entonces lo compagina con su trabajo en un centro hospitalario.

“Con lo caro que están los alquileres y los pisos, me decanté por reparar mi casa y decorarla gracias a tutoriales. Tras seguir todo el proceso con mi cámara decidí que yo también podía contarlo y ayudar a otras personas que pasasen por lo mismo”, asegura. Y es que, la necesidad de compartir una experiencia vital se ha convertido en uno de los principales motores de quienes se dedican al mundo blog en nuestros días.