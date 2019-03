Historias a pie de manifestación

Noemí Domingo, vecina de María de Huerva y empleada de Banca, volvió a acudir este viernes a la manifestación con sus dos hijos, Marco de 6 años y Alicia de 1, con la esperanza de "avanzar algo más en igualdad". "Cuando era una adolescente crecía en un mundo en el que hombres y mujeres éramos iguales. La realidad rompió mi sueño, pero lo he recuperado al ver el auge del movimiento feminista entre las jóvenes". El año pasado acudió "recién parida" con su hija pequeña de cinco días. Cree que falta "concienciar" sobre los micromachismos y empieza por ella misma. "Hace unos días compré una pulsera morada para Alicia del 8-M y luego me di cuenta que no había pensado en Marco. Al día siguiente me hice con otra para él", explicó.

Tere Gracia: "Me temo que los derechos pueden retroceder"

Con la veteranía que dan 40 años en el asociacionismo vecinal y el feminismo, Tere Gracia, de 74 años y de la Comisión de Mujeres del Picarral, no faltó a la cita porque "tal como está la política" teme que los derechos que se han logrado con años de esfuerzos "pueden retroceder". "Me mueve que no podemos dejar de luchar. He tenido la suerte de tener un buen compañero colaborador, pero no lo son todos. Mi hija también es feminista y he aprendido de ella", reconoció.

Este viernes, salió de la margen izquierda de Zaragoza con un grupo de 40 mujeres que en menos de media hora llegaron andando al punto de encuentro en el Paraninfo de la Universidad. "Ha sido una bonita experiencia. La Policía Local nos ha escoltado", explicó.