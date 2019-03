Rivera: "Si echan a Sánchez, Ciudadanos sí podría pactar con el PSOE en Aragón"

¿Su veto a cualquier pacto con el PSOE en Madrid se extenderá finalmente a las autonomías?

Hay que enviar a Sánchez a la oposición porque es capaz de pactar con los que quieren liquidar España. Por mucho que Lambán quiere decir una cosa en público, la realidad es que lo mantiene en el comité federal, no planta cara al sanchismo y se ha tragado todos los pactos con los separatistas. Hay que enviar a Sánchez a la oposición y a partir de ahí serán Lambán y su partido los que decidan el futuro después del 28 abril.

¿Comparte con Garicano que el PSOE-Aragón es el de toda la vida y se puede pactar?

Depende. Si echan a Sánchez, sí. Pero si sigue diciendo cosas y luego hace leyes como la que se ha recurrido al Constitucional (la de derechos históricos), no. Lo que no puede hacer el PSOE es pensar que al nacionalismo hay que copiarle. Hay que ganarle. No comparto su política de intentar copiar a los nacionalistas inventando leyes identitarias frente al resto de españoles.

¿Es partidario de un pacto global o de negociar cada institución?

No creo en el cambio de cromos, sino en el servicio a los aragoneses, que tampoco se merecerían eso. Así que se deben valorar los resultados y ver cada caso. Ciudadanos nunca lo ha hecho. Hemos llegado a acuerdos con el PP y el PSOE porque estamos abiertos al diálogo. Desde el centro político es más fácil que desde los extremos. Somos un partido nuevo sin complejos de llegar a acuerdos. Pero la diferencia con 2015 es que ahora queremos presidir el Gobierno de Aragón y existen posibilidades ciertas de conseguir, por ejemplo, la Alcaldía de Zaragoza.

"Lo que no esperaba es que el PSOE tildara de fachas a todos los que llevan la bandera"

¿Es compatible querer echar a Sánchez de La Moncloa y luego negociar en las autonomías?

Hay muchos votantes del PSOE que lo están abandonando por el sanchismo. Les pido a los barones que rompan y pongan fin a esa etapa. Mientras no haya valentía y coraje en los barones, lamentablemente el PSOE está en manos de Sánchez.

¿Su no a Sánchez no es revisable para aislar al independentismo?

Las políticas del PSOE han mimetizado las políticas nacionalistas. Creo en una España de ciudadanos libres e iguales que se muevan con libertad y trabajen ahí donde quieren. En cambio, Sánchez defiende la nación de naciones con privilegios para unos pocos y barreras lingüísticas e identitarias. Yo me metí en política por justo lo contrario. La decisión de mi ejecutiva, por unanimidad por cierto, es sensata; echar a Sánchez, llevarle la oposición, gobernar España y, desde el consenso, abrir una etapa de reconstrucción de los puentes que se han roto

¿Y si Sánchez renunciara?

Cualquiera que nos lea, si piensa en algo, me parece que la posibilidad de que Sánchez renuncie a La Moncloa por España no entra en sus cábalas.

¿El acuerdo de Andalucía y la foto de Colón han derechizado a Ciudadanos?

Desde que me metí en política en Cataluña, cada vez que defendía la unidad de España, la igualdad, la tarjeta única o estudiar el español siempre estaban los nacionalistas diciendo que éramos la extrema derecha. Llevan así 10 años. Lo que no esperaba es que lo adoptara el PSOE, que tilde de fachas a todos los que llevan la bandera de su país. ¿Se imagina haciéndolo a Obama?

"PP y PSOE han hablado mil veces de despoblación y no han hecho nada"

La imagen es de un frente de derechas en un país que prefiere acuerdos de centro izquierda. ¿No le preocupa perder el voto del centro?

Ciudadanos es el centro; si no, no estaría compitiendo en las encuestas con el PP y el PSOE y no habría pasado de 9 a 21 diputados en Andalucía ni tendría el liderazgo en Cataluña como primer partido. No tengo complejos en defender ni la Constitución ni la igualdad entre españoles, porque me metí en política por esto. Los aragoneses tienen que saber que si soy presidente voy a defender la igualdad, la unidad y voy a estar en contra del pancatalanismo y voy a defender que esta Comunidad, como otras, tengan los servicios y los recursos que merecen.

Albert Rivera ha defendido, en una entrevista exclusiva con Heraldo, que Ciudadanos "es el partido del diálogo" y que ha sido capaz de llegar a acuerdos tanto con el PP como con el PSOE. La entrevista completa, este lunes, en Heraldo.es. Albert Rivera, en un momento de la entrevista concedida este martes a HERALDO.

¿Se siente cómodo con Valls como candidato cuando plantea una gran coalición nacional con PP y PSOE?

Eso sería lo ideal y estaría muy de acuerdo en liderar ese gobierno, pero Sánchez no creo que me apoye. (Risas).

¿Su política de fichajes en Aragón se reduce a Daniel Pérez?

Esto no es un club de fútbol, estamos es un sistema de primarias y me alegro mucho que este partido siga incorporando talento. Daniel es una persona razonable, moderada y preparadísima. Es un ejemplo de lo que sería un buen presidente.

¿Pero habrá más fichajes?

Fichajes no es la palabra. Lo que hay son primarias.

Si quiere hablo de incorporación de independientes.

Tenemos primarias en Zaragoza.

¿Apuesta por su portavoz municipal, Sara Fernández, como candidata al Ayuntamiento?

Sería una imprudencia intentar hacer interferencias como presidente. Lo único que quiero es que participen los militantes de toda España en las primarias nacionales. Creo que este partido está demostrando que se puede tener democracia interna y estar unido.

Hace dos meses dijo que la despoblación es una cuestión de país. ¿Cuál sería su primera medida si llega a gobernar?

Lo primero, no mentir a los aragoneses, porque PP y PSOE han hablado de esto mil veces y no han hecho nada. Yo planteo un plan estratégico nacional, tomarlo como una cuestión de Estado, porque no es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Hay que consensuarlo con el resto de partidos, poner recursos económicos e implicar a las comunidades autónomas, al tejido empresarial y a los sindicatos. Debe ser un acuerdo transversal y no un mercadeo de propuestas.