La nueva deducción por guardería no llegará a todas las familias aragonesas

La declaración de la Renta de este año incluye una nueva deducción para las madres trabajadoras, por cuenta ajena o autónomas, con hijos menores de 3 años matriculados en escuelas infantiles, sin límite de renta. La deducción por maternidad de 1.200 euros se amplía en otros 1.000 euros anuales, que reducen la cuota diferencial del impuesto, si se han tenido que sufragar los gastos de una guardería o centro de educación infantil autorizado, según la novedad fiscal introducida en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que se aplica por primera vez en la campaña de la Renta de este año. Y es este último requisito de “autorizado” el que puede dejar fuera a muchas familias aragonesas ya que junto a los centros de educación infantil públicos y los privados autorizados por el departamento de Educación de la Comunidad Autónoma habría alrededor de un centenar que no cumplen con este requisito, según los cálculos del sector. En este último grupo puede haber casos que cuenten con licencia municipal pero con otra actividad como ludoteca. La situación se repite en el resto de España.

Sin pago anticipado

La deducción corresponde a lo abonado en 2018 y no puede solicitarse el pago anticipado mensual como ocurre en la vigente hasta ahora, que permite pedir su abono de 100 euros al mes.

Las beneficiarias de la ampliación de la deducción lo sabrán al hacer su declaración de la Renta, ya que no han tenido que hacer nada hasta ahora. Es el centro educativo el que ha debido presentar un formulario a la Agencia Tributaria con los datos de las familias, hasta el pasado 15 de febrero. Los centros se quejan del poco tiempo que han tenido para recopilar la información. “Nos lo notificaron entre noviembre y diciembre”, apuntan desde PACEI, la asociación que agrupa a los centros de educación infantil privados en Aragón y que cuentan con autorización. Además, mucha de la información personal ya no estaba en su poder porque la ley de protección de datos obliga a destruirla cuando el alumno deja el centro. En el modelo 233 que han rellenado aparecen datos como el DNI de la madre y padre, nombre del niño, cantidad mensual y total abonada, si se habían pagado meses completos o no, etc. “Ha sido un poco caos”, reconocen, por la premura.

En esta campaña se mantiene también en Aragón la deducción autonómica del 15%, con un máximo de 250 euros, también por gastos de guardería o centros de educación infantil por cada hijo menor de 3 años. Pero está limitada por la renta de las familias. Así, en el caso de que se solicite en una declaración de la Renta individual, la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro tiene que ser inferior a 35.000 euros al año. Si la presenta el matrimonio de manera conjunta debe ser inferior a 50.000 euros y el ahorro no debe superar los 4.000 euros. El límite de la misma, en el período impositivo en el que el niño cumpla los 3 años de edad, será de 125 euros.

Revisar el borrador

A la hora de hacer la declaración de la Renta, cuyo plazo comienza el 2 de abril, “el contribuyente deberá tener especial cuidado con los borradores que deban incluir estas deducciones porque es una práctica habitual confirmar borradores sin revisar o pensando que todo lo que viene en los datos fiscales se traslada a la declaración de forma automática, y no es así”, aconsejan desde el Colegio de Economistas de Aragón. Los profesionales creen que la deducción estatal saldrá en el borrador y se podrá incluir en la aplicación 'on line' Renta Web (antes programa PADRE). En el caso de la deducción autonómica, el Renta Web de Hacienda “avisa cuando se va a presentar la declaración de que si se tiene derecho a alguna no se olvide ponerla”. Habrá que incluir el importe de los gastos de forma manual y el programa excluirá la deducción si se superan los límites de renta establecidos en la normativa autonómica, explican.