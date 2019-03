El feminismo se hace sentir en el Paraninfo

Tan solo quedan dos días para el Día de la Mujer y la Universidad de Zaragoza se ha unido a la cuenta atrás este miércoles con una jornada en la que ellas han sido las protagonistas y en la que, entre otras cosas, se ha hablado del movimiento feminista de hoy y de ayer y de los avances que se han conseguido en materia de igualdad.

Precisamente la transmisión de la igualdad a través de los medios de comunicación ha sido el tema central del que ha hablado la periodista María Eizaguirre en la primera mesa redonda de la mañana. En ella, también ha participado la profesora de la Universidad de Burgos, Isabel Menéndez, que ha hecho un recorrido sobre el feminismo y el postfeminismo y la coordinadora del grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza, María Gómez y Patiño, que ha abordado las brechas y oportunidades que ofrece la sociedad actual a las mujeres.

"Ahora hablamos del deber de empoderar a la mujer, pero antes de eso hay que desalienarla, a ella y a la sociedad entera". Así ha comenzado su ponencia en la segunda mesa redonda, la psicóloga y escritora Ana Martos. Para ella, "la mujer no nació alienada, sino que fue algo a lo que la sometieron los hombres porque la mujer les resultaba incomprensible". Además, según ha contado Martos, esto se consiguió "convenciendo a la mujer para que se sometiera ella misma", La psicóloga ha asegurado que "hay que conseguir que expresiones como: '¡Qué suerte tengo de que mi marido me ayude en casa! o 'Es normal que tenga celos, porque si no es que no me quiere', desaparezcan de la sociedad. Es un primer paso a seguir".

Asociaciones de mujeres universitarias y una carrera de relevos

La filósofa y escritora Maria Luisa Maillard ha hablado sobre el asociacionismo femenino en España y sobre aquellas María de Maeztu o Clara Campoamor, que, entre otras, presidieron la Asociación Española de Mujeres Universitarias, fundada en 1920. Tras cierres y reaperturas sujetos a los vaivenes políticos, en el año 2002 surge la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias, presidida por Maillard.

"María de Maeztu fue una figura clave porque en España no existía una tradición del asociacionismo que no estuviese ligada a la política", ha contado la filósofa. En este sentido, Gómez y Patiño ha planteado la posibilidad de que la capital aragonesa sea la próxima en la que haya una organización de mujeres universitarias.

El toque de humor de la jornada lo ha puesto la abogada Cristina Almeida que ha hablado del feminismo como una carrera de relevos. "Anda que también quién me manda a mí comparar el feminismo con el deporte, con lo difícil que lo tenemos las mujeres para entrar en ese mundo", ha comentado Almeida provocando las carcajadas de las, y menos los, presentes en el Aula Magna del Paraninfo.

Además, ha recordado que el 8-M del año pasado fue algo "ejemplar en todo el mundo. Las mujeres españolas fuimos las primeras en salir a las calles en un momento histórico. Fue un gran calado de conciencia que este año se volverá a repetir". En cuanto a su símil con el mundo del deporte ha asegurado que "el feminismo se basa en el relevo generacional. Entre todas nos pasamos el testigo. Ellas fueron, nosotras estamos y ellas estarán". En un llamamiento a la lucha "por cambiar la sociedad" ha afirmado que "las mujeres deben gritar bien alto que el mundo nos pertenece también, como otras muchas cosas".

