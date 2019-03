Viajar con 20 euros al día y una cinta del pilar

Bajo el lema ‘Viajes con poco para vivir mucho’, el zaragozano Sergio Otegui comenzó en 2012 con un proyecto persona que hace dos años dejó de ser un hobby para convertirse en su trabajo. Se trata del blog de viajes y fotografía ‘Nada Incluido’. ¿La premisa? Viajar, mochila en mano, con tan solo 20 euros al día. “En este tipo de viajes tan solo partimos con un billete de avión de ida y vuelta, lo que ocurre en medio es todo improvisado”, asegura.

Entre las historias que le vienen a la cabeza, recuerda un viaje que le llevó a Costa Rica y en el que se vio obligado a cambiar sus planes sin esperarlo –“uno de los problemas de la improvisación y que te puede dar un susto a nivel económico”, indica-. “Mientras estaba comprando un billete de avión alguien gritó mi nombre, y al girarme me encontré con un joven que estaba en este país por una recomendación de mi página. Ahí me di cuenta de la enorme responsabilidad de mi labor”, destaca Otegui.

Precisamente por ello, en estos momentos se encuentra en Indonesia con otros dos blogueros e inmerso en una campaña para dar mayor visibilidad al problema de la contaminación y los plásticos. “A veces subimos una foto en una isla paradisíaca, y realmente detrás nuestro hay una montaña de basura. En redes mostramos una realidad parcial y quería dar un paso más para echar una mano por cambiar las cosas”, asegura el joven. Tan solo el pasado año más de 500.000 personas se pasaron por su página web, algo que le da todavía más fuerzas para seguir trabajando duro.

“En 2012, tras terminar la carrera, quería viajar a la Eurocopa que se desarrollaba entre Polonia y Ucrania. Como no teníamos dinero tuvimos que discurrir para llegar. Allí nos entrevistaron para una televisión local y las familias de los jugadores nos invitaron a ver el partido con ellos”, recuerda. Hoy reconoce que fue así como descubrió el potencial de lo que podría convertirse en un proyecto vital.

Solo, con pareja, con amigos, con gente recién conocida en el mismísimo aeropuerto. Otegui ha viajado de todas las formas posibles: “Algunas veces viajas por el destino y otras por las personas que te acompañan”. Eso sí, los viajes siempre tienen que tener una duración determinada. “Eso es clave ya que necesito un mínimo de tiempo para poder hacer guías completas de cada uno de mis viajes”, asegura.

En cuanto al reto de viajar con 20 euros al día, asegura que comenzó por sus condiciones materiales del momento. “En ese momento era lo mínimo necesario para viajar sin mal vivir. Si te ahorras el alojamiento y el transporte es relativamente fácil mantenerte con esta cantidad”, explica el zaragozano. En su opinión, el hecho de viajar con poco despierta el ingenio del aventurero, y le ayuda a sacar el máximo partido a cada experiencia. “Sin duda, una de las claves es alojarte en casas de locales que te permiten conocer cada destino de una manera completamente diferente a la habitual”, continúa.

Sin embargo, este bote económico no es el único elemento fijo en su mochila, en la que tampoco faltaron jamás su cámara de fotos ni un puñado de cintas del Pilar… “Durante nuestro primer viaje acabamos abandonados en una gasolinera en Eslovenia. De repente, apareció una pareja de rumanos que venían de España para casarse en su país. No dudaron en recogernos y hacer hueco en su coche a tres personas sudadas y cargadas entre sus trajes de la boda”, recuerda todavía emocionado.

“Al llegar a nuestro destino uno de mis acompañantes decidió regalarles la cinta que llevaba en su mochila a modo de agradecimiento. Fue tan bonito que, desde entonces, en cada viaje llevo 10 o 12 cintas que regalo a las persona que me han marcado de verdad”, reconoce. El zaragozano, que a sus 30 años acumula decenas de aventuras, asegura que lanzarse al mundo blogger le ha cambiado la vida. “En estos siete años realmente no he logrado sacarle rentabilidad hasta hace un par, pero todo lo anterior merece la pena con creces”, admite

