Los críticos de Podemos desafían a Escartín y anuncian que irán a las primarias de ZEC

El sector crítico de Podemos en Aragón ha decidido plantar cara al líder autonómico, Nacho Escartín. Solo 48 horas después de que la ejecutiva regional oficializara que no concurrirá a las primarias de Zaragoza en Común (ZEC), ha anunciado este lunes que sí se presentará para cumplir el mandato de las bases, respaldado por el 89% de los inscritos de Zaragoza hace un año. Al mismo tiempo, decidió "de forma colegiada" presentar el domingo por la noche un recurso ante la comisión estatal de garantías al entender que la decisión del consejo ciudadano vulnera la autonomía municipal y atenta contra las competencias de un órgano superior, la asamblea de Podemos Zaragoza.

Fuentes del grupo liderado por la diputada Erika Sanz han exigido a la dirección regional que "rectifique" su decisión de "imponer su criterio" sobre el de los inscritos en el partido en Zaragoza e invitaron a todos los candidatos electos a presentarse al proceso de ZEC. «Nos jugamos la ciudad. No es un pulso a Escartín», añadieron.

De entrada, los miembros electos de su candidatura a las primarias de Zaragoza, Podemos en Común, concurrirá a la votación para elegir la lista de ZEC. Aunque perdieron las elecciones internas frente a Violeta Barba, dos de sus integrantes, Pilar Vaquero y Esther Moreno, forman parte como número cinco y siete, respectivamente. Aún tienen que decidir cómo participar, ya que la decisión afectaría también a la diputada Itxaso Cabrera, que es la 12 de la lista de Zaragoza y también va de número 3 a la autonómica. Fuentes consultadas han indicado que, de confirmarse que van a las primarias de ZEC, habría motivo para adoptar medidas disciplinarias, como la expulsión de los órganos de dirección o de las listas.

Tanto Podemos en Común como Erika Sanz defendieron en los procesos internos la decisión de las bases de revalidar la confluencia bajo la «marca consolidada» de ZEC. Precisamente, el sector crítico ha remarcado este lunes que el 89% de los inscritos en la ciudad así lo decidieron hace un año, por lo que sí están «legitimados» para concurrir a las primarias de Zaragoza en Común. "La dirección, tras un debate de 30 minutos, actuó con autoritarismo", ha señalado.

Además, ha acusado a la dirección de Podemos-Aragón de intentar forzar un "acuerdo de cúpulas" con ZEC para confluir una vez cierre su lista. Lo que no entraron a discutir es la ruptura con IU para presentarse a las autonómicas y limitarse a la confluencia con Equo. Así, desde el sector crítico se ha apuntado que en este caso "no hay marca consolidada" como ZEC y, por tanto, "no hay margen de maniobra" para discrepar.

La respuesta oficial

Mientras, la dirección regional ha respondido que solo se trata de un "anuncio" y que desconocen su concreción "orgánica y formal" por parte de una candidatura que, ha recordado, perdió las primarias. "La información ya la tiene el secretario de Organización, Pablo Echenique, que es quien tiene las competencias", han indicado fuentes oficiales antes de subrayar que la decisión sobre las confluencias recae en la ejecutiva autonómica.