En el primer parcial de Historia del Arte II, Gonzalo Borrás cateó al 80% de la clase, con notas por debajo de 4. Eso le supuso mucho trabajo: un buen montón de horas de revisión de exámenes con todos y cada uno de los alumnos a los que invitó a pasar por su despacho para explicarles cuáles eran y dónde estaban los fallos. Antes, durante la clase en que leyó las notas, su recomendación, que grabé como un mantra: no tomen ustedes apuntes al pie de la letra, no se limiten a contar lo evidente ni a repetirlo; trabajen los temas, consulten fuentes, adopten sus propias conclusiones y argumentos. A continuación, añadió que, si esos argumentos no concordaban con los suyos, muy posiblemente suspenderíamos el examen. Pero aclaró que estaría dispuesto siempre a rectificar, si éramos capaces de demostrarle coherencia. Gonzalo Borrás nos enseñó un método. Puso en nuestras manos las herramientas para conocer los diferentes elementos de una obra de arte y su contexto, valorarlos, seleccionarlos, ordenarlos y construir un pensamiento. Ese método atravesaba toda una realidad a la que debíamos enfrentarnos y gestionar. Con él aprendíamos Historia del Arte, pero sobre todo crecíamos intelectualmente y como personas. Así son los maestros.

Gonzalo Borrás ha sido un estudioso fundamentalmente del mudéjar -aunque no sólo-, un intelectual con fundamentado compromiso social y en las instituciones culturales desde la Transición. Pero estoy segura de que para muchos ha sido sobre todo nuestro profesor.

Luisa Miñana es narradora y poeta