¿Por qué ha decidido dar el salto a la política?

No era nada premeditado. Cuando me tomé las uvas el 1 de enero le puedo asegurar que lo último que pensaba es que mantendríamos esta entrevista. Se da la coyuntura en lo personal y profesional. Con 53 años uno empieza a tener conciencia de que puede permitirse dar según que pasos. Y profesionalmente me planteaba qué más podía hacer de recorrido en mi empresa. Era un buen momento para dar este volantazo.

¿Qué puede aportar?

Ganas, otra visión de los que es hacer y entender la política, compromiso, gestionar equipos de trabajo y tratar de contagiar la visión positiva en relación al futuro de Aragón.

El futuro pasa por los pactos. ¿Está dispuesto a negociar con el PSOE o extenderá a Aragón el veto del líder del partido?

No es una decisión de Rivera, sino de toda la dirección de no pactar con el sanchismo. Creo que no se puede pactar con un PSOE con el que ni siquiera pactaría Felipe González o Alfonso Guerra. El de Pedro Sánchez no es el PSOE que todos hemos conocido. Y me duele porque ha sido uno de los grandes referentes nacionales de los últimos 40 años, uno de los pilares de la modernización de España. Trasladado al ámbito de Aragón, veremos a ver qué decisión adopta el partido cuando toque hablar, pero confío, espero y deseo que el PSOE-Aragón no tenga absolutamente nada que ver con el sanchismo.

Garicano considera que se puede pactar con Lambán porque representa el PSOE de toda la vida.

Por lo que ha tratado de mostrar, sí se puede parecer, pero habrá que dejar muy claro y desmarcarse de según qué posicionamientos. Lo que está claro es que Ciudadanos es un partido abierto, transversal, con cabida para todo el mundo excepto aquellos en contra de la Constitución o que abrazan el populismo y el nacionalismo excluyente. Confío en que el PSOE de Lambán no sea el mismo de Pedro Sánchez, sino el de toda la vida, pero tendríamos que tenerlo muy claro a la hora de sentarnos a pactar.

¿Aceptaría llegar al Gobierno gracias a los votos de Vox?

Si es gracia a un pacto, no. Solo podríamos alcanzarlo con un partido que no fuera populista y que respetara los parámetros del Estatuto de Autonomía. Nuestro rechazo a los nacionalismos y populismos no nos sitúa en un escenario proclive a un pacto con Vox.

¿Y está dispuesto a pasar cuatros años en la oposición?

Sí, claro. Salgo a ganar, lo tengo muy claro, y confío plenamente en ganar las elecciones, pero si no fuera así, responderíamos al mandato de los aragoneses.

¿Es partidario de un acuerdo global en Aragón o negociar en cada institución?

Habría que ver los casos, la aritmética y saber interpretar el resultado de las urnas. No puede depender del interés de un partido, no puede ser un intercambio de cromos. Creo que tiene que haber un respeto absoluto a la voluntad que los aragoneses manifiesten en las urnas y nuestra obligación es saberlo interpretar porque vamos a trabajar por y para ellos los próximos cuatro años.

¿Quiere decir entonces que pactarán con el partido que gane en las urnas?

No, sino que se debe pactar en función de la aritmética de cada institución. Un pacto global supondría un intercambio de cromos.

¿Será Ciudadanos un partido bisagra como lo ha sido el PAR?

No he venido a fundar una ferretería. No me gusta el concepto de partido bisagra, sino de martillo pilón para dar ahí donde hay que dar. Hay que dejar de tomar carrerilla y dar por fin el salto que debemos y podemos. Esta Comunidad tiene un montón de talento y ojalá podamos atraer el que se ha ido fuera.

¿Los resultados y los pactos tras las elecciones general del 28 de abril puede condicionar la situación en Aragón de cara al 26 de mayo?

Todo influye. Lo que no sabría decir hasta qué punto, de qué manera, pero va a ser muy importante. Dependerá de nosotros que sepamos diferenciar claramente el discurso nacional del autonómico. Lo que se vota el 28 de abril es el futuro de España y el 26 de mayo, un proyecto de ilusión para poner en marcha tantas cosas pendientes que tenemos en el conjunto de Aragón.