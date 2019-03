Las posibilidades para que el PP-Aragón y el PAR alcancen un acuerdo de coalición para ir juntos a las generales son altas, dados los antecedentes de 2015 y 2016, pero hay muchas menos opciones de que ese entendimiento se extienda a las municipales y autonómicas, ya que los procesos de elaboración de las candidaturas están avanzados y es muy complicado cerrar listas en el territorio. Oficialmente no hay negociaciones y tanto los populares como los aragonesistas tendrán que convocar a sus órganos de dirección en los próximos días para analizar la situación.

No obstante, ya ha habido contactos y hay vías abiertas para que ambos partidos exploren juntos y por separado, si previamente cierran el acuerdo para los comicios del 28 de abril, si sería factible aplicar alianzas para los ayuntamientos de Zaragoza y de Huesca y en las listas para las Cortes de Aragón. Esas tomas de contacto se han producido también a nivel nacional. Por ahora están todas las opciones sobre la mesa, incluida la de que no exista pacto y que el PAR opte por no presentarse a las generales.

La fragmentación del centroderecha y el objetivo de no dispersar votos que en varias instituciones, como los consistorios de las dos capitales citadas y las tres diputaciones provinciales, podrían ser decisivos para formar gobiernos, son los argumentos a favor de un acuerdo de coalición que fuera más allá de las generales de abril. Por contra, no faltan quienes temen que la unión de los partidos no sume los mismos votos que por separado, como ya pasó en el caso de Podemos e IU tanto en las generales de 2016 como en las andaluzas.

En todo caso, los plazos apremian, porque las coaliciones electorales para las generales tienen que presentarse antes del 15 de marzo. En 2015, PP y PARalcanzaron un acuerdo in extremis tres días antes de expirar el plazo.

El PP-Aragón está, de momento, esperando que el PAR tome algún tipo de decisión en sus órganos de dirección, que previsiblemente se reunirán a lo largo de la semana que viene. Si hubiera acuerdo, se ratificaría por la dirección nacional, donde parece que Pablo Casado es el más proclive a una coalición que fuera más allá de las generales, pese a que hay división de opiniones, casi tanta como en las filas del PP regional y dentro del PAR, ya que los aragonesistas se juegan el futuro sea cual sea su decisión.

Pese a que no hay ninguna propuesta concreta, y sin obviar que pudiera no haber acuerdo y que el PAR optara por ir solo o no presentarse a las generales, hay varios escenarios posibles de coalición. En primer lugar, repetir la que suscribieron en 2015 y 2016 que dio dos senadores al PAR (uno por Zaragoza y otro por Huesca), sin extender el pacto. O, en segundo lugar, ampliarlo solo para las municipales en las capitales de Zaragoza y de Huesca, con un puesto de salida como mínimo en cada lista, y en la de Teruel con dos puestos seguros.

Un tercer escenario, más complejo, es que el PAR ocupe el primero o el segundo puesto de la lista al Congreso por Zaragoza, ampliar el acuerdo de coalición en las capitales donde hay más dispersión de voto y estudiar listas conjuntas a las Cortes de Aragón, asegurando al PAR un mínimo de cuatro escaños y formar grupo propio.

El PP-Aragón es el que llevará la voz cantante en la negociación, aunque Génova esté atenta a las conversaciones. Nada se pondrá en marcha hasta que se reúna la dirección del PAR, previsiblemente la semana que viene.