7 rutas para hacer en Aragón durante la Cincomarzada

1. Viaja al mundo medieval en el Torreón de Navadún

El Torreón de Navardún, en las Cinco Villas, abierto durante los fines de semana, lo hará también lunes y martes durante este puente de la Cincomarzada. Esta torre medieval funciona como Oficina de Turismo y Centro de Interpretación sobre los reinos de Navarra y Aragón, tras rehabilitarse y abrirse al público 2017. La entrada al centro, así como la visita guiada, es gratuita y en él puede verse cómo era la vida civil y militar en la sociedad de la Alta Edad Media. Desde la terraza se tiene una visión panorámica del entorno que le rodea, el paisaje de la Val de Onsella. En sus alrededores merece también una visita la localidad de Urriés, con sus iglesias y su centro de interpretación del románico.

2. ‘Escape Room’ en el Planetario de Huesca

El Planetario de Aragón (Parque Walqa, Huesca) y la sala de ‘escape room’ de Huesca Escape han organizado una actividad especial para celebrar la Cincomarzada. Se llama ‘Escape to Huesca: el enigma del Universo’ y se ofrece para el 4 y 5 de marzo. Los participantes deberán resolver una serie de enigmas en la sala Oscape y luego se trasladarán al planetario donde les estarán esperando los secretos del Universo. El precio de la experiencia conjunta es de 18 euros. Reserva de plazas: 673 764 680 y oscape@oscape.es.

3. Visitas guiadas al Aguallueve de Anento

La asociación Guia-Te de Daroca ha organizado visitas guiadas a Anento durante este puente. Habrá una mañana sábado 2 de marzo, y otra este lunes 4 de marzo. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de Anento, y desde allí se partirá a conocer la iglesia y después el sugerente paraje del Aguallueve. La visita comenzará a las 11.00 y tiene un precio de 6 euros (menores de 4 años, gratis).

4. Hazte navatero

La Asociación de Nabateros D´a Galliguera inicia ya este fin de semana los trabajos para la construcción de las navatas que recorrerán el río Gállego en mayo, e invita a todo el que esté interesado a acercarse y conocer más de esta singular tradición y a colaborar en su conservación. Este sábado, en Aínsa, se empiezan las primeras labores, que comienzan por cortar las sargas con las que luego se atarán los troncos para el descenso. La asociación convoca a todo el que quiera acercarse a acudir a las 9.30 al bar Pirineos de Aínsa, desde donde se partirá al lugar previamente seleccionado por los navateros del Sobrarbe, donde se cortarán las sargas, que luego se dejarán en remojo para que bajan ablandándose. La fecha elegida coincide con la luna menguante, momento idóneo según el saber popular para que la madera esté más blanda y sea más fácil más adelante trabajar con ella.

5. Vía libre en la estación de Canfranc

La Estación Internacional de Canfranc amplía sus visitas guiadas al puente de la Cincomarzada. Durante este fin de semana (2 y 3 de marzo) y el lunes 4, ofrece su horario completo de visitas: 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30. El martes 5 de marzo se ofrecerán las tres primeras visitas, aunque ya no se ofrecerá la de las 18.30. Cualquiera de estas visitas nos darán ocasión para asombrarnos con la majestuosidad de la estación y disfrutar con las historias de espías y nazis que transitaron por sus andenes durante la II Guerra Mundial. Pero la estación ofrece al viajero otros muchos recursos para una jornada de ocio completa. La Torreta de Fusileros, cerca de la estación, es una construcción defensiva, abierta para la visita durante el verano. Los más andarines cuentan con un gran abanico de senderos de diversa dificultad que pueden consultarse aquí.

6.- Las grullas siguen pasando por Gallocanta.

Aunque ya se celebró la fiesta de despedida, las grullas siguen pasando por Gallocanta. Se trata de esos ejemplares que han pasado el invierno en el sur de la península, especialmente en Extremadura, y ahora vuelven hacia sus residencias habituales de primavera y verano, en el norte de Europa y la zona báltica. No es raro que estas aves zancudas decidan pasar unos días en la laguna para reponer fuerzas, antes de iniciar el paso sobre los Pirineos. Durante esas jornadas se les puede ver descansando en el interior de la lámina de agua durante la noche, ya que allí se sienten protegidas, y alimentándose en los cultivos del entorno durante el día. Con unos buenos prismáticos podremos verlas con toda tranquilidad. No son las grullas los únicos habitantes de Gallocanta a los que podemos admirar hay muchos patos y también especies limícolas, las que se alimentan en las orillas, y no faltan las rapaces como el aguilucho pálido, y las águilas reales merodeando a las grullas.

7. Busca el tesoro de Barfaluy en el geocaching de Prepirineo Clandestino.

El juego y el misterio se unen al descubrimiento del patrimonio histórico y cultural en Prepirineo Clandestino, una propuesta turística que invita a conocer las comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano a través del geocaching. En el Somontano de Barbastro se encuentra una singular colección de pinturas rupestres en Arpán, Mallata y Barfaluy. Uno de los tesoros ocultos de ese Prepirineo Clandestino se encuentra en los abrigos rupestres de Barfaluy. En los abrigos 1, 2 y 3 encontramos diversas figuras con forma humana, de animales a cuatro patas, escenas y de cabras. En Barfaluy 1 y 2 utilizaron pinturas rojas, mientras que en Barfaluy 3 utilizaron el color negro. La pintura roja la conseguían machacando ocre y mezclándolo con agua y aglutinante. Para dar con el objeto escondido en el geocaching Prepirineo Clandestino ofrece esta pista: “Encima de los arnales”.