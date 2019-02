Reproches a Educación por no informar de la campaña de escolarización

La presentación de la campaña de escolarización más madrugadora de los últimos tiempos, las familias pueden solicitar plaza en guarderías públicas, aulas de 2 años y colegios del 13 al 19 de marzo, ha suscitado las críticas tanto de Fecaparagón, colectivo que aglutina a los padres de la enseñanza concertada, como del sindicato CSIF. Ambos reprochan al Departamento de Educación que ha lanzado a la opinión pública el proceso y las fechas, la rueda de prensa se celebró este pasado miércoles, sin estar constituida la comisión de garantías, en la que está representada toda la comunidad educativa, y que se encarga de velar por este procedimiento.

"No es normal que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación hasta de las fechas. Ha sido una sorpresa y no han respetado los tiempos", critica la presidenta de Fecaparagón, Concepción Ibáñez. En la misma línea, el representante de CSIF, Alfonso Zafra, reprocha a la DGA que este adelanto de las fechas "se rumoreaba desde hace tiempo" y ni siquiera lo han comunicado con un "simple correo electrónico, que hubiera sido suficiente". "No están incumpliendo ninguna normativa, es una cuestión de formas y de mantener una actitud respetuosa hacia todos los que formamos parte de una comisión de garantías", concluye.

La intención del Departamento de Educación de adelantar este año la tradicional campaña de escolarización casi un mes, se venía celebrado en la segunda quincena de abril, ya había generado confusión y malestar en algunos centros educativos ya que tenían previstas sus jornadas informativas a los padres y de puertas abiertas para más adelante. Tanto Fecaparagón como CSIF coinciden en que podía ser necesaria esta anticipación, pero lamentan que no se les haya informado oficialmente de la misma.

El malestar de ambas organizaciones es todavía mayor ya que se da la circunstancia de que este jueves se celebra la comisión de garantías que cierra el actual proceso de escolarización. En la reunión está previsto que se designe a los miembros del órgano que se encargará de la campaña del curso 2019-2020 y que, posiblemente, empezará ya a trabajar la semana que viene. "Simplemente era cuestión de esperar uno o dos días, en el encuentro de este jueves nos podrían haber puesto al corriente de la campaña", señala Zafra.

El director general de Planificación y Formación Profesional de la DGA, Ricardo Almalé, justificó en rueda de prensa que el adelanto del proceso responde a un calendario "caprichoso" en el que la Semana Santa cae muy tarde y se solapa con la festividad de San Jorge, por lo que el regreso a las aulas tras las vacaciones no será hasta el 24 de abril. "Queremos evitar el impacto y la incertidumbre de las familias", afirmó. Así, el 27 de marzo se publicarán las listas provisionales, el 3 de abril las definitivas y el 12 de abril, justo antes del periodo vacacional, se conocerá también la adjudicación de las plazas residuales.

Además, Almalé hizo un llamamiento a la tranquilidad en el proceso de escolarización y recordó que las familias dispondrán de toda la información en el portal www.centroseducativosaragon.es. También podrán solventar sus dudas en las tres oficinas ubicadas en Zaragoza (CIFE Juan de Lanuza); Huesca (Centro Cultural Matadero) y en Teruel (Servicio Provincial de Educación).