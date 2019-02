La DGA quiere que las empresas aragonesas aprovechen 1.200 megavatios de Andorra

El Gobierno de Aragón apostará por que, en la mayor medida posible, los 1.200 megavatios de capacidad de evacuación que tiene la central térmica de Andorra los aprovechen los empresarios aragoneses, aunque ha apuntado que los técnicos todavía no han hecho el estudio correspondiente para la fase de información pública al documento de transición energética planteado por el Gobierno central.

Preguntado por este plan durante su visita al aeropuerto de Zaragoza, Lambán ha reiterado que el Gobierno de Aragón irá "a todo aquello que entienda que se puede corregir o mejorar".

Al tiempo ha insistido en su preocupación porque la capacidad que tiene en la actualidad la central de Andorra, los 1.200 megavatios, quede en la mayor medida posible "a disposición de empresas aragonesas" en vez de en manos de una empresa italiana -en referencia a Enel, a la que no ha citado-, que ha demostrado que "cuando las cuentas no le salen no le cuesta ni un minuto tomar una decisión".

A su juicio, Aragón cuenta con un elenco de empresarios de renovables "absolutamente ejemplar", por lo que no necesita que nadie venga a aprovechar sus renovables cuando las empresas aragonesas "lo pueden hacer a la perfección y con más compromiso que las empresas de fuera".