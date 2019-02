Segura de los baños y su hotel-spa de cinco estrellas en un entorno estelar

El balneario es el Baños de Segura Wellness & Thermal Spa, el único establecimiento hotelero de cinco estrellas en la provincia de Teruel. Gema Morales es su directora de recursos humanos. "Aquí se viene a perderse para encontrarse, a conectar con el silencio y la calma, y así ocurre; la gente sale muy satisfecha. Aquí había baños desde la época musulmana, y durante mucho tiempo hubo una edificación tradicional como balneario, que se surtía de las aguas de manantial de esta partida de Baños de Segura. El alcalde del pueblo, Ernesto, luchó muchos años por rehabilitarlo y ponerlo acorde a los tiempos; tras mucho mediar con las administraciones y buscar incluso fondos europeos, consiguió sacar el proyecto adelante, aunque hace 20 años parecía inviable. La gestión corresponde a la firma Sensational Hotels & Spa de Javier Vázquez-Illa, a quién se buscó desde el Instituto Aragonés de Fomento por su amplia experiencia y modelo exitoso en el sector.

Gema detalla algunas particularidades del complejo hotelero y terapéutico. "El hotel está reservado a personas adultas; la mayoría de nuestro público son parejas, especialmente jóvenes y de 60 años en adelante; también estamos abriendo mercado en el mundo de los congresos o retiros empresariales. Hay 86 plazas hábiles de alojamiento en la actualidad, con posibilidad de media pensión o pensión completa". El hotel tiene restaurante, el Aguasvivas, abierto a público no alojado".

Gema es de la zona; nació en Escucha y se casó en Montalbán, donde reside. "Tenemos a 35 personas en plantilla, y 32 son de la zona –explica– por lo que la apuesta es clara. De Segura está Magdalena, esposa de Ernesto, que lleva aquí desde el comienzo. También es de Segura Jesús Quílez, el conserje. Tenemos trabajadores de Vivel del Río, Montalbán, Utrillas, Martín del Río y Escucha. Yo sigo buscando personal en nuestra zona para cubrir bajas potenciales, más los extras en temporadas de más carga de trabajo. Se ha hecho formación a nivel de cocina y personal de sala; Nacho Liso, dueño de El Método de Teruel, es el director de alimentos y bebidas".

El balneario tiene de todo. Varias piletas cubiertas (y una al aire libre), sauna húmeda y seca, jacuzzi, profusión de chorros y cascadas, piscinas de agua caliente y fría. "Nuestras aguas bicarbonatadas son muy buenas para el sistema respiratorio, el reúma, la artrosis y problemáticas de la piel; la deja muy suave", señala Gema.

El establecimiento no busca la masificación; de hecho, no hay señal de móvil y no se persigue conseguirla. Sí hay internet, y llamadas gratuitas desde el fijo de la habitación. Cuando viene clientela a cubrir largos programas, Gema también se esmera como terapeuta emocional. "Hay gente que viene a recuperarse de pérdidas o enfermedades, o bien a buscar un objetivo de peso ideal, a soltar toxinas... hay clases de yoga o aichi (taichi en el agua), masajes... una de nuestras fisios es monitora de Starlight, así que también miramos al cielo; el de aquí es impresionante. Estamos abriendo este camino para atraer a devotos de la contemplación astronómica; se ha estudiado abrir pequeños observatorios para este fin".

En los desayunos y almuerzos se emplea mucho producto de kilómetro cero, desde queso de La Val a jamón de Teruel o trufa de temporada. Se hacen talleres de comida saludable, para extender en casa lo experimentado en el hotel. La clientela llega de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, pero también hay muchos cazadores de todo el mundo. También famosos, aunque ahí no hay pistas. "Las identidades de los clientes son protegidas con celo, se exige a los trabajadores rigor en el trato respetuoso y la prohibición de fotos. No obstante, con el gorro de baño, el albornoz y las gafas, ni los reconoces porque eso uniforma, eso les relaja mucho y suelen recomendar la estancia a sus amigos.

Asociación Cultural El Castillo, un motor diésel de actividades que no frena en todo el año

La emigración del pueblo se dirigió principalmente a Zaragoza y Barcelona hace medio siglo, como en muchos pueblos de Teruel. Sin embargo, cuatro centenares de hijos del pueblo han mantenido el contacto con Segura a través de un colectivo la mar de dinámico, la Asociación Cultural El Castillo. "No paran en todo el año, siempre están organizando actividades, y el entusiasmo con el que se siguen es todo un ejemplo", apunta Gema Morales. En el pasado mes de diciembre se organizaron en el local social, sobre el teleclub, talleres de confección de velas, de tarjetas de navidad, catas de cerveza... el resto del año, los inventos van desde la decoración de capazos ­–los orales también son finos– a la risoterapia; El Castillo lleva una revista temática y hay un grupo de camareros voluntarios para atender el teleclub en fines de semana, puentes y vacaciones. Se hacen rutas senderistas a todos los pueblos de alrededor; desde el balneario hay una a Segura de 50 minutos.

En datos

Comarca: Cuencas Mineras.

Población: 39.

Distancia a Teruel, su capital de provincia: 83 km.

Los imprescindibles

Las fiestas

El segundo sábado de mayo, los seguranos suben en romería junto a otros pueblos a la Ermita de la Virgen de la Aliaga en Cortes. Las patronales de verano son el tercer fin de semana de agosto: se llaman ‘las fiestas de las mozas’.

La Kmina

La séptima edición de la marcha senderista que organiza ‘El Castillo’ desde Segura de los Baños a Huesa del Común, con desvío a Maicas, se organizó a finales del pasado mes de septiembre; gran andada en un entorno único.

El castillo

La villa de Segura de los Baños sufrió diversos asedios a mitad del siglo XV por parte castellana. En 1840, Segura fue tomada por las tropas de Espartero durante las guerras carlistas, quedando destruido el castillo.