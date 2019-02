Podemos acusa al PSOE de "dejadez" en materia de vivienda y Lambán alude al "chalet de lujo" de Pablo Iglesias

Podemos ha acusado al Gobierno de Aragón de "dejadez" en materia de vivienda, sobre la que ha asegurado que al PSOE "le tiembla el pulso" para no perjudicar futuros pactos electorales, ya que estaba "allanando el camino" para el pacto con CS "que tanto deseaban", y que Albert Rivera ha descartado.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha aseverado que su partido sabía que la vivienda iba a ser "la mercancía que iba a sacrificar en plaza publica" el PSOE, con quien "han tocado hueso" en esta materia como se ha demostrado al llevar "tarde y mal" a las Cortes la Ley de Vivienda de Aragón, lo que va a hacer difícil que se apruebe esta legislatura, o con el Decreto presentado por Pedro Sánchez, que Lambán le ha recriminado a Podemos que no apoyara.

"Cuando se tienen que poner en contra de los fondos buitre que están detrás del aumento del precio del alquiler al PSOE le tiembla el pulso", ha espetado Díaz, quien ha acusado al presidente de no haber garantizado el acceso a la vivienda en la legislatura, en la que el precio del alquiler "no ha dejado de crecer", pese a haber tenido herramientas para parar "la burbuja", como duplicar las ayudas que propuso Podemos y que no tuvo en cuenta o resolver "en tiempo y forma" la convocatoria de 2018, que tampoco se ha hecho.