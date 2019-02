Escepticismo en Aragón ante un plan de transición energética por concretar

Las siete fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón han coincidido este jueves en su escepticismo ante el plan de transición energética anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han exigido concreción en sus medidas, plazos y presupuestos.

"Al menos se ha presentado algo", ha remarcado en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes el portavoz del PSOE, Javier Sada, porque el Gobierno del PP "miró para otro lado" durante ocho años y el problema se debe resolver ahora, si bien ha admitido que habrá que poner más concreción a "esa música que nos suena bien".

Para la diputada del PP Dolores Serrat, es un plan que llega tarde y es "poco creíble", dado que el Gobierno carece de presupuesto y lo plantea en un momento en el que las Cortes están a punto de su disolución por la convocatoria adelantada de elecciones generales. "Hasta que no lo vea en ejecución y que las medidas se aplican, no me creeré nada", ha enfatizado.