Almochuel ensaya el 'Ra, ra, ra' que traerá el sol

La frase de Ángel Gascón, alcalde de Almochuel desde hace 32 años, no puede ser más explícita. "Me ha pasado de todo en este puesto, pero este es mi pueblo y quiero trabajar por él". Ángel nació en la localidad vecina, Vinaceite, porque su madre era de allá. "Mi padre, de Almochuel; vine al pueblo a la semana de nacer. Aquí conocí a Pilar, también es de la tierra; nos casamos y construimos nuestro hogar. Hace poco hablasteis con uno en Codo y os dijo que también nació aquí, Alfonso Aínsa, aunque lleva más de media vida allá".

El futuro inmediato del municipio pasa por dos fuentes de energía: un par de aerogeneradores y cinco parques de placas fotovoltaicas. Vinaceite, Azaila y Almochuel están unidos en el parque eólico San Agustín, que va por el norte del término. Hay diez molinos previstos; dos irán en Almochuel. El segundo proyecto –que aborda Forestalia– es el gran empujón del municipio en su historia moderna. "El día 1 de enero de 2020 –comenta Ángel– debe estar en marcha; las obras de señalización y acondicionamiento de los terrenos ya han empezado junto a la carretera de entrada del pueblo". Los parques están en una curiosa cuña de terreno; es provincia de Zaragoza, pero tiene Teruel (Azaila por un lado, Vinaceite por el otro) en los flancos.

"Los ingresos para el ayuntamiento serán muy grandes comparados con los recursos que nos llegan ahora –reconoce Ángel– pero a mí no me gusta ponerme el abrigo antes de coger el zorro. Hasta hace un año no era un proyecto firme; ahora sí, pero las cuentas es mejor echarlas en tiempo real. Será el parque más grande de Aragón en un solo municipio; el de Chiprana, Samper de Calanda y Escatrón es mayor, pero compartido".