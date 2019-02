Raquel Pérez, nueva delegada territorial de la ONCE en Aragón

De izquierda a derecha: Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial de Aragón, José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial, José Luis Pinto, vicepresidente del Consejo General, Raquel Pérez, delegada territorial de ONCE en Aragón e Ignacio Escanero, ex delegado territorial de ONCE en Aragón. José Miguel Marco