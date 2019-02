Negocios rumbo a la nieve: "No hemos tenido un solo cliente en todo el mes de enero"

Yolanda Alonso, responsable de la panadería Lanave, reconoce que está siendo un invierno "muy malo". La falta de nieve y el mal tiempo ha retrasado casi dos meses el inicio de la temporada de esquí y este horno tradicional vive exclusivamente de los 'altos' en el camino que hacen los turistas que van o vuelven del Pirineo. Su pan, su torta de manzana y sus empanadicos son para muchos un imprescindible para coger fuerzas en las pistas. Pero claro, si no hay nieve, no hay ni pistas, ni viaje, ni provisiones que hagan falta.

"Primero las estaciones abrieron tardísimo porque no había nieve y luego hizo un tiempo malísimo. Este fin de semana ha sido el primero que hemos recuperado el nivel de ventas habitual para esta época", comenta Yolanda.

Un poco más cerca de Sabiñánigo, en Hostal de Ipiés, Raúl Suárez espera tras el mostrador de Chocolates la Abuela listo para explicar la amplia variedad de sabores de sus afamados dulces. Él se muestra algo más optimista de cara a lo que queda de temporada pero confiesa que hace dos semanas decidieron prescindir del día de descanso y abrir toda la semana para tratar de recuperar parte de la facturación perdida en los dos meses previos.

"La temporada ha empezado este fin de semana así que he decidido abrir también los lunes pero aún hay algo de margen: ahora hay buena nieve, el pronóstico es bueno y los esquiadores tienen un mono bárbaro", analiza este argentino miembro de la familia que en el 2004 se lanzó a traer al Pirineo aragonés la forma de trabajar el chocolate en Bariloche, una ciudad de la Patagonia argentina.

Tránsito hacia Benasque

Para los asiduos a las pistas del Valle de Benasque, los altos popularizados tienden más a lo salado y una buena parte de la facturación de productos tan tradicionales como la longaniza de Graus o el queso de Sahún dependen por completo del turista.

Carmen y Amado regentan en Sahún la casa rural Falisia y la quesería El Benasqués. El negocio del queso no ha sido del todo malo porque también lo mandan a vender a otras localidades, aunque reconocen que la venta directa en su tienda no llegó a la mitad de lo esperado en el mes de enero. En el del alojamiento sí han sufrido un parón absoluto. "En todo el mes de enero no hemos tenido un solo cliente", confiesa Carmen. Sin embargo, en cuanto nevó y anunciaron algo de buen tiempo, la gente empezó a llamar para reservar su estancia para los meses de febrero y marzo.

Algo parecido pasa en Graus. Desde Embutidos Aventín explican que este fin de semana pasado ha sido el primero en el que han notado el tránsito esperado en la carretera que atraviesa la localidad, lo que repercute en el volumen de ventas de longanizas en su tienda pero también en los cafés y almuerzos que se sirven en otro tradicional de esta travesía hacia el Pirineo aragonés más oriental: el hotel Lleida.

En Teruel

En Teruel, más de lo mismo. Las pastas de las panaderías de Mora de Rubielos y las prendas rebajadas de los outlets de ropa deportiva que hay camino a Valdelinares fueron el pasado mes de enero mucho menos demandadas de lo habitual. Antonio Vidal, encargado de Sportwell, lo reconoce sin tapujos: "Lo peor fue el puente de la Constitución. Como no hizo frío, los abrigos no se vendieron", lamenta. Él también calcula que en el mes de enero facturó la mitad de otros años por la falta de nieve, pues su tienda está ubicada justo en la carretera que da acceso a las pistas de esquí de Valdelinares. Aunque también se muestra esperanzado porque en febrero ha repuntado el volumen de esquiadores y todavía queda temporada por delante.