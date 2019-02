Hacienda bloquea créditos por 93 millones de fondos estatales y europeos cofinanciados

"¿Han pensado que un presupuesto prorrogado puede ser mejor que uno nuevo?" Así lo planteó el consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno, que trató de defender en las Cortes la mínima afección que tendrá la prórroga presupuestaria porque se afronta con un proyecto "culminado" y con previsión, pues PSOE-CHA impulsaron en 2018 gastos anticipados. Para liberar recursos, Hacienda también ha bloqueado créditos por valor de 93 millones de euros de fondos estatales y europeos cofinanciados por el Gobierno de Aragón, de los capítulos IV, VI y VII. En un mes, ha logrado sacar adelante una modificación de créditos por 50 millones para subir el sueldo a los funcionarios, un gasto que se podría cubrir con los 26 millones que se retuvieron del presupuesto anterior y los 22 millones de la extra.

PP, Cs y PAR reprocharon a Gimeno que alertara en 2017 de que la prórroga iba a acarrear 250 millones de pérdidas, y ahora diga que no pasa absolutamente nada.

El popular Antonio Suárez fue el más crítico y advirtió a Gimeno de que no podrá plantear la construcción de nuevos colegios o centros de salud. Y el consejero lo desmintió. Según indicó, la orden de prórroga sí permite poner en marcha la tramitación administrativa de proyectos de interés general si los demás grupos lo apoyan en las Cortes y si no implica ningún gasto. El portavoz del PP añadió que debía figurar, además, en un anteproyecto de presupuestos de 2019 que aún no se ha aprobado en el Consejo de Gobierno.