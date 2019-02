Descienden los alumnos por aula en Infantil, pero se mantienen en el resto de etapas educativas

Lo mismo ocurre en otras localidades como Binéfar (de 21,72 a 17,79 alumnos por clase), Jaca (de 20,16 a 18,32), Teruel (de 20,75 a 19,41) e incluso Tarazona (de 23,56 a 18,33) y Calatayud (de 23,03 a 19,93). En la capital aragonesa también se percibe este descenso paulatino. Si en el curso 2014-2015 se superaban los 23 alumnos por aula, ahora apenas se sobrepasan los 21. Las razones son claras: el descenso de la natalidad y el acuerdo sobre ratios alcanzado al inicio de la legislatura entre los sindicatos y el Gobierno de Aragón.

Desde hace tres años se está reduciendo el número de menores por aula en todas las etapas educativas. En el curso 2016-2017, las clases de 1º de Infantil empezaron con un máximo de 21 alumnos (aunque siempre existen excepciones). Esta medida se fue aplicando progresivamente en el resto de cursos académicos. Anteriormente la ratio era de 25 niños por clase. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) subrayan lo importante de estos datos, donde se percibe un descenso "importante" de alumnos por aula. "La ratio máxima es, en términos generales, de 20 menores (más dos plazas reservadas para alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo). Sin embargo, en Zaragoza hay diferencias importantes entre las zonas de escolarización. Mientras que en muchos centros hay aulas con menos de 20 alumnos, en otros se han tenido que acordar excepciones para dar cabida a todos los niños del barrio", explican.

Según los datos facilitados por esta organización, las zonas 1 (Actur), 2 (Arrabal y Casco Viejo), 3 (La Almozara), 5 (Centro, Torrero y Parque Venecia) y 7 (Las Fuentes y San José) mantienen estas ratios de 20 niños. Esta apuesta se aplica a toda la zona 4 menos a Utebo, donde las ratios máximas son de 22 menores (y dos plazas para Acneaes). En la 6 (Delicias y Oliver) se repite esta situación: solo Miralbueno puede ofertar 22 vacantes en 1º de Infantil. Por su parte, la nueva zona 8 (Valdespartera, Casablanca y Romareda) es la que registra una mayor presión demográfica y, por lo tanto, debe acoger a más niños por clase: 24, con una plaza reservada para Acneaes.

A pesar de que Zaragoza es una de las localidades de Aragón con más niños por aula de media; no es la que tiene las ratios medias más elevadas. En esta posición se sitúa actualmente Fraga. "Este municipio tiene tres centros públicos y uno concertado. Sin embargo, en los últimos años ha llegado más población inmigrante, lo que ha provocado este repunte de menores: cerca de 23 por clase", explican desde Fapar. De hecho, recalcan que para el curso 2018-2019 fue necesario que el centro de Santa Ana reabriera una de las vías que había cerrado en años anteriores.

Los datos recientemente publicados también muestran que esta mejora de las ratios en los cursos del segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) todavía no se nota en Primaria. Todo ello a pesar de que también se acordó un descenso de alumnos por aula. Fapar recuerda que hay menores en cursos superiores que vienen de clases de 25 alumnos, por lo que "hasta dentro de unos años no se podrá percibir un descenso importante". Además, señalan que el hecho de que la Lomce permita repetir desde 1º de Primaria y que Aragón sea una de las comunidades con mayores tasas de repetición no ayuda a esa reducción de ratios. De este modo, Zaragoza continúa con cerca de 24 alumnos por aula; mientras que Barbastro sigue con 22, y Alcañiz con 23.

Misma situación en la ESO

En la ESO la norma establecía una ratio de 30 alumnos más un 10% adicional. Tras el acuerdo de hace tres años, el objetivo se estableció en 27 para el próximo curso (2019-2020). Actualmente solo La Almunia de Doña Godina (27,42) supera esta previsión. Sin embargo, esto no quiere decir que en otras localidades no haya clases con más de 27 estudiantes. Una ciudad puede tener una media de 26 menores por aula, pero tener clases con 19 y otras con 30.

De los datos se deduce que, en términos generales, no se ha producido todavía un descenso importante de las ratios en esta etapa educativa. Solo Benasque (de 17,75 a 9,75), Caspe (de 27,28 a 22,63) y Pina de Ebro (20,71 a 18) han reducido de manera paulatina el número medio de alumnos por aula. Lo que ya no se puede saber es si esto se produce por los intentos del departamento de Educación de que los docentes puedan prestar una atención más individualizada a sus estudiantes o por el efecto de la despoblación.

En Bachillerato sí que se perciben mejoras tras el acuerdo que reducía de un máximo de 35 alumnos (más 10%) por aula a 30 (en el próximo curso). Así en Zaragoza ya hay una ratio media de 29,57. En Monzón desciende a 25,58 y en La Almunia de Doña Godina a 23,25. Por su parte, en la FP Básica el número de alumnos por aula varía de los 11,06 de la provincia de Zaragoza a los 8,51 de Huesca. En la FP Media oscila de 22,36 (Zaragoza) a 15 (Huesca) y en la FP Superior de 26,9 a 19,19.