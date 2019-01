Loscorrales y su baza: mucha paz a la vera de Huesca

Desde 1983. Son 36 años y no, no han pasado en un vuelo para José María Laborda; cuando era un chaval de 26 y llevaba el bar del pueblo recibió por primera vez el voto de confianza de sus vecinos para ser alcalde, y lo ha ido renovando desde entonces. Los más jóvenes del lugar, como el agricultor y herrero Mariano de Pablo hijo, no han conocido otro primer edil al frente del municipio. "¿Presentarme para repetir? Un poco cansado estoy, pero no digo que no, quedan unos meses. Soy de aquí, vivo aquí, trabajo aquí en el campo; Loscorrales es mi vida. Cultivo cereal y tengo algo de almendro, lo llevamos todo a la cooperativa de Ayerbe. La ganadería ya se acabó por aquí, somos mayores y hay poco relevo". Con este rápido resumen hace una fotografía socioeconómica de su municipio, que por desgracia tiene coros a distintas voces en las cuatro esquinas de Aragón. En el pueblo no quedan negocios fuera del sector primario.