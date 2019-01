Facundo Manes: “Las guerras del futuro no serán en el campo de batalla sino en la mente del adversario”

El reconocido neurocientífico argentino, Facundo Manes, regresa a España con motivo de la publicación de su nueva obra, ‘El cerebro del futuro’ (Planeta), escrita junto a Mateo Niro. Tras su best seller ‘Usar el cerebro’, analizan algunos de los aspectos más relevantes que "tendremos que afrontar de cara a un mañana que ya está entre nosotros", así como a temas tan actuales como la depresión o la ansiedad, los cambios en la memoria, o el papel que debe de jugar la neurociencia en cada día. A pesar de los avances, el cerebro sigue estando considerado como el órgano más complejo del cuerpo humano. ¿Cómo será el cerebro del futuro? Según Manes no cambiará mucho. “Seguirá evolucionando pero no solo de manera biológica, sino también física y digital”, confirma el neurólogo y fundador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).

Manes, considerado hoy en día como una eminencia en el campo de la Neurología, asegura que los próximos pasos tendrán que ver más con una fusión con las nuevas tecnologías. Es lo que se denomina ‘Brain Computer Interface’ o interfaz cerebro-ordenador, que se basa en la adquisición de ondas cerebrales mediante un complejo sistema de micro chips. “Si bien es cierto que el cerebro no va a cambiar anatómicamente, creo que en las próximas décadas seremos más conscientes de que estar todo el día conectados afecta a nuestra calidad de vida, nos hace rendir menos y nos estresa. Creo que tenderemos a una sociedad más moderada”, indica.