Villa Mareca languidece entre el expolio y los derrumbes en la vega del Jalón

En septiembre de 1997, en un artículo publicado en HERALDO DE ARAGÓN, la Comisión de Educación y Difusión de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), ya mencionaba que la villa se encontraba "en estado de semiabandono" y, ante la proximidad del 200 aniversario del fallecimiento del X Conde de Aranda, pedía "celebrar" dicha efeméride y que el complejo formara parte de un posible programa de actividades.

"Las normas subsidiarias del planteamiento urbanístico de Épila incluyen el Caserón como edificio que, por su singular interés histórico-artístico, es objeto de especial protección", subrayaban, citando el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de agosto de 1995. Desde entonces, los desperfectos se han ido sucediendo, así como el vandalismo y el expolio de algunas piezas.

Entre los últimos daños, se han sucedido varios derrumbes desde julio hasta la fecha, especialmente en algunas estancias de la zona norte. De forma reciente, Puyalon de Cuchas, denunció que "el pésimo estado de las cubiertas hace que la iglesia haya sufrido el derrumbe de parte de la bóveda central". También recordaron "la obligación del Ayuntamiento de Épila y del Departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón de proteger el patrimonio cultural" para lo que pidieron "intervenir en las cubiertas y cerramientos para evitar derrumbes y expolios".

Estructura interna

La villa se compone de un palacete con varios pabellones, una iglesia-panteón, en el que descansan los restos de Luis Ximenez de Urrea; un patio a cielo abierto y un jardín tapiado. Englobada dentro del complejo, y absorbida por las construcciones posteriores, hay constancia de una torre islámica que los expertos Álvaro Cantos y Héctor Giménez fechan en el siglo X y que pudo formar parte del sistema de atalayas de esta parte del valle del Jalón.

En la actualidad, cascotes, desconchones, loza rota, esteras y restos de pinturas, como el anagrama de la Compañía de Jesús, que también poseyó el inmueble, conviven con la ausencia de piezas que antaño recubrían paredes y suelos. En octubre, José Alfredo Polo, vecino de Épila, ya recogió en su blog personal una "situación que es dramática y ahora se ve todavía peor".

Por ello, Polo, conocedor del enclave y comprometido con la localidad, reclama que las instituciones se pongan manos a la obra para que "se conserve el máximo de superficie posible, y en especial el torreón, la capilla, los arcos conopiales o el patio". En este sentido, asegura, que conservar este edificio es una responsabilidad: "Si no qué me dirá mi hija cuando sea mayor y no quede nada".

Desde el Consistorio de Épila, el alcalde, Jesús Bazán, explica: "Hemos sondeado a varios técnicos para que elaboren una memoria". El objetivo es "afrontar una rehabilitación" para la que, advierte, será necesaria la colaboración de otras instituciones a través de ayudas. También reconoce que "la mayor parte pertenece al Ayuntamiento, pero hay un porcentaje importante en manos privadas y tenemos que aclarar toda esa parte".

Asimismo, Bazán se muestra "preocupado" por la situación del complejo, aunque se muestra confiado en "conservar todo lo posible", pero recuerda que "los ayuntamientos de nuestro tamaño estamos bastante limitados".