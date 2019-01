Renfe confirma el nuevo AVE de bajo coste en la línea Madrid-Barcelona para 2020

Renfe pondrá en servicio un tren de alta velocidad de bajo coste para la línea que una Madrid y Barcelona antes de diciembre de 2020 debido a la liberalización ferroviaria anunciada para esta fecha. La compañía pública incluye el lanzamiento en el plan estratégico que mañana tiene previsto aprobar su consejo de administración, según informó Europa Press.

De esta forma, la operadora retoma su proyecto de lanzar un AVE ‘low cost’ tras descartar el anunciado hace un año por el PP -denominado EVA- y que en unos días hubiera comenzado los viajes de prueba, tal y como ya publicó este periódico.

Lo que todavía no está decidido es si Zaragoza tendrá una parada, tal y como se preveía en el anterior proyecto de este servicio. No obstante, fuentes oficiales de Renfe apuntaron ayer a este diario que no "se descarta" que así sea finalmente. Recordaron, además, que la capital aragonesa es "una parada clave para un servicio como este de alta velocidad". Estas mismas fuentes se limitaron a señalar que el diseño de esta oferta ferroviaria se encuentra "en periodo de análisis" y todavía no se pueden concretar muchos de sus detalles.