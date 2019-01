La digitalización que dará de comer al mundo

Ya no resulta extraño encontrar drones sobrevolando las viñas para controlar el grado de maduración del fruto. Tampoco que haya ganado pastando en alta montaña equipado con un dispositivo móvil que permite tener localizado a cada animal. A (casi) nadie le sorprende asomarse a la cabina de un tractor y encontrar todo tipo de herramientas tecnológicas (radares, cámaras, gps) con las que el agricultor realiza sus tareas en el campo no solo con más precisión sino con mayor seguridad. Por no hablar de lo habitual que comienza a ser descubrir entre los cultivos sensores que permiten utilizar el big data para analizar en tiempo real la posibilidad de plagas o malas hierbas en una superficie muy concreta.