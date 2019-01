El tiempo que debe ser: el anticiclón de las azores (al fin)

Por fin llegó la nieve y el frío, aunque con muchas semanas de demora, y entre un fuerte temporal que está dejando muchos daños a su paso. Durante varias semanas, tendremos el tiempo propio de la época en las que nos encontramos y que nos dará inestabilidad, nubosidad, borrascas y vientos muy fríos. Todo normal, aunque llegue varios meses después de lo que debería y nos haya dejado imágenes impensables, como un Portalet pelado, sin nieve; o algunos observatorios del Pirineo con los termómetros a 10 grados en pleno diciembre. ¿Qué ha pasado para que la nieve, el frío... hayan llegado tan tarde? ¿Es normal? ¿Es una situación excepcional? ¿Es parte del cambio climático? ¿Por qué diciembre ha sido el más caluroso de la historia en el Pirineo? El meteorólogo Francho Beltrán explica que se debe a un calentamiento estratosférico que ha favorecido el desbloqueo de una situación que teníamos en la que las borrascas (van de oeste a este) circulaban rodeando un gran anticiclón sobre el suroeste de Europa. "Las borrascas dejaban lluvia en el Atlántico, subían muy al norte, pasaban por Escocia y descendían al Este de Europa. Este patrón ha hecho que las lluvias hayan descargado una y otra vez en los mismos sitios (Europa oriental) y a nosotros no nos cayera ni una gota, con una fuerte sequía en invierno". El vórtice polar

La explicación a todo está en que el calentamiento estratosférico había derivado en un efecto diferido consistente en una división del vórtice polar, uno de los fenómenos más desconocidos y que influyen de manera significativa en el clima. Se trata de un ciclón que gira en dirección contraria a las agujas del reloj y está ubicado sobre el polo norte. De esta forma encierra los vientos fríos en la zona ártica del planeta a la altura de la estratosfera. No obstante, los científicos denuncian la detección de una disrupción que afecta el trabajo normal de estas corrientes de viento, lo que le estaría debilitando y provocando cambios notorios en el clima. Para 'Live Science', a ello se deben episodios climáticos como un verano caluroso en la región ártica y un posterior otoño relativamente frío en Siberia. Esto causaría el inminente colapso del vórtice polar y la liberación de los vientos que estaban atrapados.

La principal consecuencia de todas estas anomalías las vivimos con una Navidad sin nieve, y la respuesta a por qué es complicada. "De esta manera tan prolongada no había pasado antes, sí que ha habido episodios sueltos, porque es habitual que haya sequía, alteraciones, bloqueos, pero no todo a la vez y la suma final de ello es la imagen de un Pirineo pelado", una tendencia hacia a la que camina el cambio de clima, "un patrón que va hacia menos nieve, lo que no significa que deje de nevar". Francho Beltrán insiste en que los bloqueos de invierno son normales relativamente, pero el que acabamos de pasar ha sido muy largo y ha estado unido a un periodo de sequía, "aunque las sequías de invierno son las menos malas de todas porque las pérdidas por evaporación son menores y el déficit hídrico también, y los ciclos biológicos de plantas están en descanso. Ha cogido en el mejor momento del año, porque 40 días sin llover en mayo o junio hubiera sido un desastre".

Gráficos