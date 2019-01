Montserrat Foguet: "Los niños deben jugar de forma libre y espontánea"

Aunque el trabajo como guía era muy satisfactorio, la llegada de mi primer nieto me hizo replantearme las cosas, ya que tener que estar todos los fines de semana fuera de casa limitaba mi contacto con la familia. Y no quería perderme nada.

¿En qué se diferencian sus juguetes de los convencionales?

Son juguetes respetuosos con el medioambiente y con el niño y además son creativos, originales y pedagógicos. No están anunciados en televisión y, por tanto, los pequeños no han recibido un bombardeo publicitario para hacer entrar con calzador lo que las empresas quieren vender.

¿También apuesta por juguetes sin exclusiones de género?

No existen juguetes para niño o niña, existen juguetes sin más, y deben ser ellos los que decidan a qué jugar. Cuando incorporo un juguete a la tienda nunca lo hago pensando en el género sino en los valores que transmite, los aspectos pedagógicos que puede potenciar y en que sea algo con el que puedan jugar de forma libre, espontánea y sin limitaciones.

¿Hay suficiente mercado para este tipo de juguetes? ¿O es difícil competir con la moda?

Los padres cada vez se preocupan más de lo que llega a manos de sus hijos. La conciencia ecológica va en aumento y crece la demanda de este tipo de juguetes, que, además de ser respetuosos con el medioambiente, invitan al niño a jugar de forma libre y sin encorsetamientos. En España, el juguete de madera, el que está fuera de los circuitos comerciales, no llega a los niveles de ventas de otros países europeos, pero sí hay una corriente de pensamiento encaminada a fomentar el juego en los niños con juguetes de toda la vida o no estructurados, es decir, los que no tienen una sola forma de jugar.

¿Y cómo hacerle entender estos conceptos a un niño? Si su nieto le pide lo último de la Patrulla Canina, ¿qué haría?

Competir con los juguetes comerciales es difícil, pero es otro concepto de juego. Si los niños se vuelven locos por la Patrulla Canina u otros personajes televisivos es porque quizá pasan mucho tiempo ante las pantallas. Cuando se elige un juguete hay que atender a los gustos del niño, a su madurez, si es activo... pero la decisión es de los padres. Pero no soy partidaria de demonizar nada y si mi nieto insistiera en un juguete de la Patrulla Canina, se lo compraría.

¿Y también cedería con una princesa Disney?

No es mi juguete preferido. Intentaría hablar con el niño de alternativas a las princesas, aunque al final si fuera lo que realmente desea se lo regalaría. Pero nunca sería mi primera opción. He hecho varios regalos esta Navidad y no me he visto en la tesitura. Los niños no me han puesto ninguna condición y a la hora de elegir, me he guiado por sus aficiones y personalidad.