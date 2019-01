La DGA activa la alerta por crecidas y la Ribera Alta espera hoy la punta

La punta de la primera avenida ordinaria del Ebro del año alcanzará en las próximas horas la Ribera Alta y llegará mañana por la tarde a Zaragoza. Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) apuntan a que el río registrará caudales máximos de entre 1.400 y 1.600 metros cúbicos por segundo y una altura de entre 4,1 y 4,5 metros, un dato sujeto al parte meteorológico y a la incertidumbre propia de este tipo de episodios.

El Gobierno de Aragón activó 3l viernes la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones y avisó de la situación a todos los ayuntamientos de la ribera, incluida Zaragoza capital. No se prevé, en todo caso, tener que pasar a la fase de emergencia, que sí tuvo que activarse con la crecida extraordinaria de abril. Entonces, el Ebro sobrepasó los 2.000 metros cúbicos por segundo y anegó miles de hectáreas. Los entre 4,1 y 4,5 metros de altura que alcanzará este fin de semana se quedarán alrededor de un metro por debajo de la marca de este último episodio.

La Confederación Hidrográfica, por su parte, confirmó que el caudal del Ebro no registrará una disminución significativa al menos hasta el martes. Aunque los valores permanecerán dentro de los márgenes de avenida ordinaria y no se prevén desbordamientos generalizados, el organismo no descarta que finalmente puedan superarse los valores indicados en las previsiones del Sistema Automático de Información Hidrológica (Saih).