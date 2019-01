Endesa deja de bonificar la factura de la luz a exempleados y cónyuges a partir de junio

Endesa dejará de bonificar la factura de la luz a exempleados y cónyuges a partir del 30 de junio. La decisión, que ya está siendo comunicada por carta a los afectados, acaba también con otros beneficios sociales como las ayudas escolares, que se mantendrán solo"hasta la finalización del presente curso".

Fuentes de la eléctrica achacan el cambio al fin de la prórroga del IV Convenio Marco, que finalizó el 31 de diciembre, y al bloqueo de la negociación "tras más de 40 sesiones en las que no se ha conseguido acercar posturas". Recalcan, en todo caso, que no tiene nada que ver con el cierre de la central térmica de Andorra en junio de 2020. Hasta la fecha, exempleados y viudas solo pagaban el IVA y el impuesto de sobre la electricidad. No abonaban la energía consumida, de la que se hacía cargo Endesa, lo que hacía que las facturas se redujesen sustancialmente.

La pérdida de estos derechos, entre los que también aparecen el seguro médico, es efectiva desde el 1 de enero. No obstante, la eléctrica no aplicará los cambios hasta mitad de año a fin de que cada persona"pueda realizar las gestiones administrativas que considere más convenientes en función de su interés particular" en lo que respecta al tipo de tarifa, la comercializadora o la entidad médica aseguradora.