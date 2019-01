Aragón es la Comunidad con menos vehículos privados por hogar

Las prioridades están cambiando. Cada vez más personas viven de alquiler , el primer trabajo ya no es para toda la vida y las grandes propiedades van perdiendo terreno en las estádisticas que analizan en qué invierte el dinero la población. Los vehículos no iban a ser menos.

A día de hoy, los aragoneses se gastan la mitad de lo se que gastaban hace diez años en la compra de coches y otros medios de transporte privados. Al mismo tiempo, el conjunto de los vecinos de la Comunidad invierte un 46% más que hace una década en el uso de servicios de transporte. Y si nos vamos al gasto medio por persona la cosa se mantiene. Mientras en 2007 cada aragonés gastaba unos 619 euros de media al año en la compra de un vehículo y apenas 119 en usar otros medios para viajar; hoy cada vecino gasta de media menos de 298 euros anuales en comprar uno privado y más de 173 en usar otras formas de desplazarse.

Tal es el bajón, que los aragoneses se han convertido en los que menos gastan de toda España en la compra de vehículos privados. Tanto por persona (menos de 300 euros por cabeza) como por hogar (716), muy lejos de las medias nacionales (453 euros por persona y 1.127 por hogar).

Con carné pero sin coche

Y no porque la gente ya no quiera conducir, pues este último año pegó un considerable repunte el número de aragoneses que se sacaron el carné, sino porque tener un coche (o moto o sucedáneo) ha caído en el orden de prioridades. El coche, desde hace unos años, ya no es un objeto de deseo. Por un lado, las ciudades aragonesas son cómodas para desplazarse, por otro, han surgido en los últimos años modelos de transporte compartido, como Blablacar, que suplen muchas de las carencias del transporte de pasajeros en la Comunidad. Además de que tener un vehículo propio supone un gasto importante: unos 1.008 euros anuales por cabeza de media incluyendo compra, reparaciones y carburantes, más otros 145 en seguros.

En su último informe anual, Unespa llegaba a una conclusión similar: Aragón es la comunidad con menos penetración por hogar del seguro del automóvil. Teniendo en cuenta que se trata de un seguro obligatorio, se deduce que el 25,4% de los hogares aragoneses no tienen ningún medio de transporte en propiedad. Muy lejos también de la media española, donde este porcentaje se reduce hasta el 20%.

Teruel, la provincia más dependiente del coche

Curiosamente, Cataluña y Madrid están también entre las comunidades con menos tasa de penetración del seguro del automóvil, por lo que no podríamos relacionar el fenómeno con la despoblación. Más bien todo lo contrario. Teruel es la provincia de España con más tasa de motorización por cada 100.000 habitantes. Y no hay por qué tener en cuenta el transporte profesional ni la maquinaria agrícola: es la provincia con más porcentaje de turismos: 87.594 coches por cada 100.000 vecinos. Sin embargo, en la de Zaragoza apenas hay 49.200 turismos por cada 100.000 habitantes. Lo que apunta a que las comunicaciones en Zaragoza están por encima de la media nacional y las de Teruel, aunque pese, en último lugar. Lo que trae de nuevo al primer plano algunas de las principales reivindicaciones de los vecinos de la provincia y de la plataforma Teruel Existe: mejoras ferroviarias y acabar con el aislamiento.

"Las ciudades grandes cuentan con más diversidad de medios de transporte, un hecho que hace menos indispensable la posesión de un vehículo. Sin embargo, en los territorios con población menos densa muchas personas han de realizar desplazamientos medios más largos lo que hace que propendan a disponer de transporte privado", explican desde la Asociación Empresarial del Seguro. Y continúan: "Los seguros de automóviles se contratan más en zonas con menos habitantes porque las poblaciones más pequeñas están más dispersas, suelen disponer de redes de transporte menos tupidas y consecuentemente exigen que sus habitantes realicen más desplazamientos por sus propios medios".

Jóvenes... y mujeres en general

En cuanto al perfil de quienes prescinden del coche a día de hoy, las personas jóvenes que viven solas son las que menos tienden a tener un vehículo en propiedad. Un 45,4% de los menores de 30 años que viven solos carecen de un vehículo privado. Además, el 44,74% de las mujeres de menos de 65 años que viven solas tampoco se lo compran, mientras que solo el 30,82% de los hombres de esa franja viven sin un coche en propiedad.