Los vecinos y el Ayuntamiento denuncian el mal estado de la travesía de la N-IIa en Terrer

Los vecinos y el Ayuntamiento de Terrer han redoblado esfuerzos en los últimos días para denunciar el mal estado en el que se encuentra la carretera N-IIa a su paso por el casco urbano de la localidad y reclamar al Ministerio de Fomento mejoras en su mantenimiento. Además de los problemas en el firme, desde el Consistorio se hace hincapié en que unas biondas, colocadas en el arcén del tramo que coincide con un puente sobre el barranco, dificultan el discurrir de los peatones.

"Casi cada año mandamos una carta a Fomento explicando cómo está y reclamando que se haga algo, pero no hemos recibido respuesta. No sé si es que no la reciben o qué", se pregunta Tomás Escolano, alcalde de este municipio de la Comunidad de Calatayud. En lo que afecta al tramo del puente, el primer edil asegura que las protecciones llevan ahí "unos dos meses, porque dicen que las barandillas se pueden caer, pero han conseguido que desaparezcan los arcenes y se estreche la carretera".

Además, este tramo es muy frecuentado por los vecinos ya que "por ahí va la gente al médico y los chicos a la escuela", apunta el regidor. Pero no es el único punto conflictivo para quien va andando: "La señalización está hecha polvo, la pintura casi ni se ve y los dos pasos de cebra están prácticamente borrados, parece que los hayan labrado", se queja Escolano. En este sentido, recuerda que la existencia de agujeros y materiales levantados provocó que "hace un año una señora tropezara y se rompiera el brazo".