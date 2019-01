"Me fui de casa con 13 años porque quería venir a Europa"

"Si volviera atrás en el tiempo, vendría otra vez a España pero no en patera", asegura Hamid, marroquí de 27 años que lleva una década viviendo en Zaragoza. Trabaja en una empresa de albañilería y vive en un piso de alquiler con otros jóvenes. Él fue un 'mena' (menor extranjero no acompañado) que se subió a una patera con 16 años y llegó a Zaragoza con 17. Fue acogido por el Gobierno de Aragón y pasó por varios pisos de acogida. "Entiendo que vengan ahora más chicos extranjeros, todos queremos una vida mejor", afirma.

Hamid es bereber, de Ouarzazate, una ciudad en el sur de Marruecos. Tiene 12 hermanos, solo fue un año a la escuela. "De niño no entendía el árabe, en la escuela me pegaban y tenía que ayudar en casa. Así que me puse a trabajar en el campo con mi padre. A los 13 años me fui de casa. Había escuchado que la vida en Europa era mejor, y yo quería ir a Europa. Primero fui a Dajla (ciudad del Sáhara Occidental, en la costa atlántica), allí estuve tres años trabajando y ahorrando", cuenta Hamid.

En diciembre de 2007 se subió a una patera en Dajla rumbo a Las Palmas. Iban 19 chicos: 9 menores y 10 mayores de edad. Pagó 600 euros. "Al principio no tenía miedo, pero luego lo pasamos muy mal. Había olas de seis metros de altura. Estuvimos todo el viaje sacando agua con cubos, 60 horas de travesía. Hasta que nos vio un barco cerca de la costa y vino a rescatarnos la Cruz Roja", recuerda.