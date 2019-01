'Lo que el Ebro se llevó', un viaje al pasado industrial de la cuenca de Mequinenza

Miguel Calvo Rebollar, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ha publicado recientemente el libro ‘Lo que el Ebro se llevó. Minas, trenes y barcos en la cuenca carbonífera de Mequinenza' (Prames), en el que da cuenta de las técnicas, las obras y los modos de vida que marcaron la cuenca de Mequinenza en las últimas décadas del siglo XIX y en la primera mitad del XX. La obra incluye además abundante material fotográfico sobre el transporte minero y fluvial durante esa época.

Calvo, apasionado de la geología y los meteoritos, es además autor de ‘Minerales y Minas de España', una obra sobre mineralogía topográfica de España que, hasta la fecha, es la más extensa que se haya publicado sobre cualquier otro país del mundo. Consta de nueve volúmenes, publicados entre 2003 y 2018, que suman más de 5.000 páginas en las que se describen los yacimientos en España (más de 10.000 localidades) de 1.230 minerales distintos.

“Aunque profesionalmente me dedico a la bioquímica de los alimentos, desde joven he llevado como aficionado una ‘segunda actividad’ investigadora sobre mineralogía topográfica, es decir, sobre qué minerales se encuentran en cada yacimiento en España y sobre la historia de las minas en las que se extraen. Además de ‘Minerales y Minas de España’, hace algunos años también escribí un libro titulado ‘Minerales de Aragón’ (Prames) pero en estos casos no estaban incluidas las minas de carbón, ya que el carbón se considera técnicamente una roca, no un mineral”, explica Miguel Calvo.