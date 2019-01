Miles de madres trabajadoras se beneficiarán del 'cheque guardería' en Aragón

El pasado año 2018 un total de 12.145 niños aragoneses estuvieron matriculados en un Centro de Educación Infantil o Primer ciclo. Ahora, si sus madres trabajan , el importe pagado por dichos servicios podrá verse recompensando con una deducción de hasta 1.000 euros por hijo en la próxima Declaración de la Renta . Así, se pretende favorecer la incorporación o permanencia de las mujeres en el mercado laboral, independientemente de que decidan tener o no descendencia. El periodo de presentación de solicitudes para este 'cheque guardería' o 'cheque bebé' lleva abierto desde el 1 de enero y terminará el día 15 de febrero. Esta fecha es una excepción pues se prevé que a partir de 2020 solo se puedan presentar las solicitudes durante el primer mes del año.

La nueva medida llegó con la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y fue publicada en el BOE el pasado mes de julio. En concreto, consiste en que las mujeres con hijos menores de tres años que realicen una actividad, ya sea por cuenta propia o ajena, por la cual estén dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social, podrán minorar la cuota de su IRPF hasta en 1.000 euros anuales por niño matriculado en un centro de educación infantil.

Los centros autorizados, y no los padres, son los encargados de presentar la documentación requerida a Hacienda, en la que deberá constar la información sobre los menores y los gastos que sean deducibles, siguiendo el modelo 233. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en el curso 2017-2018 estaban en funcionamiento un total de 365 centros de educación infantil en Aragón: 217 de titularidad pública y 148, de privada.

En este modelo se deberá incluir el NIF de los progenitores y la documentación identificativa del pequeño. Además, se indicarán los meses completos en los que el niño ha asistido al centro, los gastos anuales que han abonado sus responsables y aquellos que hayan sido subvencionados por alguna empresa.

Este beneficio se acabará cuando el niño cumpla tres años. Según la Agencia Tributaria, el año en el que el menor alcance esta edad y pueda comenzar su andadura en el colegio, sus progenitores “podrán aplicar la deducción respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil". Es decir, aunque el niño ya haya alcanzado esa edad, se podrá realizar la deducción si el año anterior -el año al que corresponde el ejercicio de la Renta- asistió a una guardería mientras su madre trabajaba.

Por lo tanto, las madres de los 12.145 niños aragoneses que estuvieron matriculados el pasado año en un centro de educación infantil podrán beneficiarse de esta deducción siempre y cuando también hayan ejercido una actividad profesional.

No obstante, los centros tendrán que presentar, en el modelo 233, los gastos que hayan sido sufragados por una empresa y no por los padres del menor. Esto se debe a que esta nueva deducción no es compatible con las ayudas que suministran las empresas mediante retribución flexible.

Así, el incremento se calculará de forma proporcional al número de meses en el que los tres requisitos -madre trabajadora, niño menor de tres años y asistencia a una escuela infantil- su cumplan.